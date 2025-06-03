Китайські заводи в мінусі: мита Трампа тиснуть на малий бізнес

Індекс ділової активності китайських приватних виробників у травні впав до найнижчого рівня з вересня 2022 року — 48,3.

Про це пише Bloomberg.

Це значно нижче позначки 50, яка відділяє зростання від спаду, і свідчить про серйозне уповільнення в секторі.

За даними Caixin і S&P Global, на показник вплинуло зниження зовнішнього попиту — попри оголошене перемир’я в торговельній війні між США та Китаєм. Мита продовжують бити насамперед по малих експортерах.

Бекі Лю зі Standard Chartered Bank вважає, що основний тиск припав на дрібних експортерів, які зазнали прямих втрат через мита США: "Це негативно впливає на зайнятість, тоді як прямий вплив на великі корпорації буде більш обмеженим".

Попри спад, китайські акції у вівторок зросли на тлі очікувань нових стимулів. Індекс CSI 300 додав 0,5%, а китайські акції в Гонконзі — 1,8%.

Нагадаємо:

Китай звинуватив Сполучені Штати у "серйозному порушенні" торговельного перемирʼя, досягнутого на переговорах у Женеві на початку травня.

Китайські IT-компанії, які самостійно розробляють передові мікрочипи для виробництва на Тайвані, стануть найбільшими постраждалими від нових обмежень США на програмне забезпечення для проєктування електроніки.