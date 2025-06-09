Экспорт Китая в США упал больше всего за последние пять лет

Китайский экспорт в США упал на 34,5% по сравнению с прошлым годом, что стало самым резким падением с февраля 2020 года, когда пандемия Covid-19 нарушила торговлю.

Об этом пишет CNBC.

Импорт из США упал более чем на 18%, а положительное сальдо торгового баланса Китая с Америкой сократилось на 41,55% в годовом исчислении до 18 миллиардов долларов.

В прошлом месяце общий экспорт вырос на 4,8% в долларовом эквиваленте по сравнению с предыдущим годом.

"В мае импорт упал на 3,4% по сравнению с прошлым годом, что является резким падением по сравнению с ожиданиями экономистов относительно падения на 0,9%. В этом году импорт сокращался преимущественно из-за вялого внутреннего спроса", - говорится в публикации.

Это было в значительной степени компенсировано за счет поставок в страны Юго-Восточной Азии, которые выросли почти на 15% по сравнению с прошлым годом, а также в страны Европейского Союза и Африки, которые выросли на 12% и более 33% соответственно, отмечает CNBC.

Общий профицит торгового баланса Китая увеличился на 25% по сравнению с прошлым годом до $103,2 млрд в мае.

"Тем не менее, рост экспорта в мае значительно замедлился по сравнению с апрельским всплеском на 8,1%, когда резкое увеличение поставок в страны Юго-Восточной Азии компенсировало резкое падение экспорта товаров в США. Китайские поставки в США упали на 21% в апреле, когда начали действовать запретительные таможенные тарифы", - добавляет издание.

Рост китайского экспорта в мае не оправдал ожиданий из-за резкого сокращения поставок в США, повышенные тарифы были отменены лишь в середине мая, а ущерб уже был нанесен, говорят аналитики. И прогнозируют, что последствия торгового перемирия между Пекином и Вашингтоном станут заметными в июньских данных.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Индекс деловой активности китайских частных производителей в мае упал до самого низкого уровня с сентября 2022 года - 48,3. Это значительно ниже отметки 50, которая отделяет рост от спада, и свидетельствует о серьезном замедлении в секторе.

На показатель повлияло снижение внешнего спроса - несмотря на объявленное перемирие в торговой войне между США и Китаем. Пошлины продолжают бить прежде всего по малым экспортерам.

Китай обвинил Соединенные Штаты в "серьезном нарушении" торгового перемирия, достигнутого на переговорах в Женеве в начале мая.

Американский президент Дональд Трамп эмоционально обвинил Китай в нарушении договоренности о взаимном снижении пошлин.

Также сообщалось, что Китай ужесточил контроль за экспортом редкоземельных магнитов, введя национальную систему отслеживания, обязав экспортеров получать специальные лицензии. Задержки с их выдачей уже ударили по мировым цепочкам поставок - некоторые автопроизводители вынуждены останавливать конвейеры, потому что запасы исчерпываются.

Тем временем США поставили под угрозу пластмассовую индустрию Китая. Америка поставляет Китаю почти весь объем этана - побочного продукта сланцевого бума, который является ключевым компонентом в производстве пластика. И теперь Министерство торговли США требует, чтобы экспортеры получали специальные лицензии на вывоз этого газа. Одной из компаний уже сообщили, что разрешения на три поставки в Китай не будут выданы.