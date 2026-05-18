Ексдепутата Гордійчука розшукують за махінації з кредитами

Агробізнесмен та ексдепутат Хмельницької облради отримав у банках кредити на 185 мільйонів гривень, не повернув їх і переховується за кордоном.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За інформацією джерел УП у правоохоронних органах, йдеться про Андрія Гордійчука – колишнього акціонера корпорації "Сварог Вест Груп" та засновника фонду "Аграрна наддержава". Гордійчук входив до Аграрної партії України.

Спочатку агробізнесмен отримав у державному банку кредит майже на 80 млн грн для ведення сільського господарства.

"За ці кошти він справді купив 90 тракторів. Сумлінно гасив борг та виглядав як надійний позичальник", – розповів генпрокурор.

Далі, маючи техніку на руках, він заклав її банку та отримав другий кредит на 70 млн грн нібито на поповнення обігових коштів.

Щоб не викликати підозр, паралельно він запустив третій кредит вже через підконтрольні фіктивні компанії, які не вели жодної реальної діяльності. Так до рук потрапило ще 35 млн грн.

За словами генпрокурора, усі три кредити склали близько 185 млн грн, "при цьому жодного наміру їх повертати чоловік не мав". Заставні трактори він розпродав третім особам.

Слідству вдалося розшукати 46 із 90 машин. Їх реалізували, частково погасивши борг перед банком. У підсумку збитки держбанку склали 140 млн грн.

"Паралельно на Криворіжжі слідство викрило схему розкрадання агропродукції. Все будувалось на довірі", – повідомив Кравченко..

Через фіктивну фірму підозрюваний із спільниками замовили у фермерів понад 800 тонн ріпаку. Для ілюзії чесності частково оплатили поставки й обіцяли повну оплату. Проте, отримавши весь товар, вивезли його на експорт і припинили розрахунки. Збитки фермерського господарства – 11 млн грн.

Дії кваліфіковано за статтями про шахрайство та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем вчинених за попередньою змовою групи осіб в особливо великих розмірах.

"Схема була майже ідеальною – якби не слідство. Зараз підозрюваний переховується за кордоном. Вирішується питання про міжнародний розшук. Встановлюємо спільників, шукаємо незаконно реалізовану техніку", – написав генпрокурор у Телеграм.

Зазначимо, що у 2022 році сайт "Антикор" писав, що впродовж 2016-2018 років між державним "Укргазбанком" та сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом "Перший національний аграрний кооператив", ТОВ "Органік Сідс" та ТОВ "Аделаїда-Еко", кінцевим бенефіціаром яких є Андрій Гордійчук, було укладено три кредитні угоди.

Банк надав кредит у розмірі понад 184 мільйона гривень. Позичальники порушили кредитні зобов'язання, державний банк подав у суд позов з вимогою повернути борги.

