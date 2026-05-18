10,5 років позбавлення волі: апеляція не змінила покарання ексдепутату Крючкову

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення у справі щодо колишнього керівника ПрАТ "ХК "Енергомережа", народного депутата України V скликання Дмитра Крючкова.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

"Суд ухвалив змінити вирок ВАКС від 11.06.2025, зарахувавши строк попереднього ув'язнення: з 14 квітня до 17 травня 2018 року та з 15 по 22 квітня 2019 року – з розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі", – говориться у повідомленні.

За версією слідства, керівник ПрАТ "ХК "Енергомережа" у 2014–2015 роках організував схему, за якою споживачі електричної енергії замість того, щоб сплачувати за неї постачальнику — ПАТ "Запоріжжяобленерго", перераховували кошти підконтрольній йому компанії.

Ідеться про платежі від таких споживачів, як ДП "ЗТМК", ТОВ "ЗТМК" та ПАТ "Дніпроспецсталь". Дії особи завдали державі збитків на суму понад 346 млн грн.

"Колишнього керівника ПрАТ "ХК "Енергомережа" Д. Крючкова визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та призначено покарання у вигляді 10 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна", – говориться у повідомленні.

Ухвала АП ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців.

Апеляційна палата ВАКС направила на новий розгляд цивільний позов ПАТ "Запоріжжяобленерго" про відшкодування матеріальної шкоди. В іншій частині вирок залишено без змін, зазначають також у НАБУ.

Раніше Вищий антикорупційний суд у середу ухвалив вирок стосовно народного депутата України V скликання. Колишнього нардепа визнано невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення – організації зловживання владою або службовим становищем іншою особою.

За даними НАБУ, у 2014-2015 роках "Енергомережа", яку очолював Крючков, і в.о. голови правління ПАТ "Запоріжжяобленерго" оформили договори про відступлення права вимоги заборгованості за поставлену електроенергію.