У Києві суд зобов’язав прибрати велику автостоянку по вулиці Бальзака

У Києві прокуратура через суд зобов'язала повернути територіальній громаді земельну ділянку по вулиці Оноре де Бальзака вартістю майже десять мільйонів гривень, яку використовували як автостоянку.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За позовом Деснянської окружної прокуратури міста Києва Господарський суд зобов'язав товариство повернути земельну ділянку територіальній громаді та знести самочинно збудовані споруди, скасувавши незаконну реєстрацію права власності на них.

Йдеться про земельну ділянку площею майже 0,8 га вартістю десять мільйонів гривень по вулиці Оноре де Бальзака. Її використовували для обслуговування та експлуатації автостоянки, повідомляє прокуратура.

Суд скасував рішення Київської міської ради, яка у порушення вимог земельного законодавства, поза процедурою земельних торгів, передала цю ділянку в оренду.

"Тоді товариство продало розташовану на цій земельній ділянці нерухомість іншому товариству, директором яких є одна і та сама особа", – розповіли у прокуратурі.

Водночас встановлено, що продане приміщення є об'єктом самочинного будівництва, оскільки комунальна земельна ділянка цьому товариству чи іншим особам під будівництво не надавалась.

Прокуратура звернулась до суду із позовом "про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою" та скасування державної реєстрації права власності. Господарський суд міста Києва позов прокуратури задовольнив.

