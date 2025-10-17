Українська правда
Екоподаток: платники збільшили відрахування до держбюджету

Андрій Муравський — 17 жовтня, 16:00
Протягом січня – вересня 2025 року платники перерахували до бюджету понад 4,2 млрд грн екологічного податку. Це більше на 7,1 %, або + 0,3 млрд грн до відповідного показника минулого року, коли було сплачено 3,9 млрд гривень.

Про це інформує Державна податкова служба.

Найбільші суми перерахували платники Дніпропетровщини – 841,1 млн грн. Дещо менше сплатили у Києві – 809,6 млн грн.

Також ДПС зазначає, що платники Івано-Франківщини сплатили 461,7 млн грн, а Запоріжжя – 277 млн гривень.

Екологічний податок сплачують суб'єкти господарювання, які здійснюють викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами, скиди у водні об'єкти тощо.

"Збільшення надходжень екологічного податку свідчить про зростання відповідальності бізнесу за охорону довкілля. Ці кошти є важливим ресурсом для фінансування заходів із захисту навколишнього середовища та раціонального природокористування", – підкреслює податкова.

Тимчасово звільнені від сплати екологічного податку на період дії воєнного стану платники, об'єкти яких розташовані на територіях, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Нагадаємо:

Протягом січня – вересня 2025 року місцеві бюджети отримали 33,8 млрд грн плати за землю. Це на 15,3 %, або на 4,5 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді надходження становили 29,3 млрд гривень.

Протягом січня – вересня поточного року до місцевих бюджетів надійшло 358,2 млрд грн. Це на 15,2%, або на 47,4 млрд грн більше відповідного показника 2024 року.

Протягом січня – вересня 2025 року платники перерахували 479,2 млрд грн єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Порівняно з відповідним періодом минулого року це +21,9%, або 86,2 млрд грн. За цей же період 2024 року ця сума була на рівні 393 млрд грн, говориться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що з 27 вересня 2025 року набувають чинності оновлені правила реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. Новації мають зменшити кількість блокувань, зробити правила прозорішими та знизити ризики для бізнесу.

Раніше податкова виявила, що окремі заклади харчування показують нереально низькі виторги.

