Екоподаток: платники збільшили відрахування до держбюджету

Протягом січня – вересня 2025 року платники перерахували до бюджету понад 4,2 млрд грн екологічного податку. Це більше на 7,1 %, або + 0,3 млрд грн до відповідного показника минулого року, коли було сплачено 3,9 млрд гривень.

Про це інформує Державна податкова служба.

Найбільші суми перерахували платники Дніпропетровщини – 841,1 млн грн. Дещо менше сплатили у Києві – 809,6 млн грн.

Також ДПС зазначає, що платники Івано-Франківщини сплатили 461,7 млн грн, а Запоріжжя – 277 млн гривень.

Екологічний податок сплачують суб'єкти господарювання, які здійснюють викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами, скиди у водні об'єкти тощо.

"Збільшення надходжень екологічного податку свідчить про зростання відповідальності бізнесу за охорону довкілля. Ці кошти є важливим ресурсом для фінансування заходів із захисту навколишнього середовища та раціонального природокористування", – підкреслює податкова.

Тимчасово звільнені від сплати екологічного податку на період дії воєнного стану платники, об'єкти яких розташовані на територіях, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

