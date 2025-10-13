Місцеві бюджети отримали майже 34 мільярди гривень земельного податку

Протягом січня – вересня 2025 року місцеві бюджети отримали 33,8 млрд грн плати за землю. Це на 15,3 %, або на 4,5 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді надходження становили 29,3 млрд гривень.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Лідери зі сплати податку:

- Дніпропетровська область – 6 млрд грн,

- м. Київ – 4,8 млрд грн,

- Одеська область – 3 млрд грн,

- Львівська область – 2,3 млрд грн.

Земельний податок залишається одним із ключових джерел наповнення місцевих бюджетів, адже ці кошти спрямовуються на розвиток громад, фінансування інфраструктурних проєктів, соціальної сфери та благоустрою територій.

"Плата за землю є обов’язковим платежем у складі податку на майно. Вона включає земельний податок та орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності", – говориться у повідомленні.

Відповідно до Податкового кодексу України власники землі та землекористувачі сплачують податок із дня державної реєстрації права власності або користування земельною ділянкою, а у разі припинення таких прав – за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році, додає ДПС.

Нагадаємо:

Протягом січня – вересня поточного року до місцевих бюджетів надійшло 358,2 млрд грн. Це на 15,2%, або на 47,4 млрд грн більше відповідного показника 2024 року.

Протягом січня – вересня 2025 року платники перерахували 479,2 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Порівняно з відповідним періодом минулого року це +21,9%, або 86,2 млрд грн. За цей же період 2024 року ця сума була на рівні 393 млрд грн, говориться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що з 27 вересня 2025 року набувають чинності оновлені правила реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. Новації мають зменшити кількість блокувань, зробити правила прозорішими та знизити ризики для бізнесу.

Раніше податкова виявила, що окремі заклади харчування показують нереально низькі виторги.

Також ДПС повідомила, що моделі Onlyfans заборгували державі понад 380 мільйонів податків. Це розмір податкового боргу громадян України, які протягом 2020-2022 років отримували доходи від розміщення контенту на платформі Onlyfans.