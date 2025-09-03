Податкова виявила "нереалістично низькі" виторги у ресторанах та кафе

Податкова виявила, що окремі заклади харчування показують нереально низькі виторги.

Про це йдеться у повідомленні Державної податкової служби України.

Як зазначають податківці, деякі господарські об’єкти ресторанного господарства декларують до 50 тисяч гривень на місяць.

Це показав аналіз діяльності суб’єктів господарювання, які працюють у сфері громадського харчування – ресторанах, кафе, барах, який провела ДПС.

На думку податкової, такі показники є економічно необґрунтованими.

"Навіть невеликий заклад зазвичай потребує мінімум трьох працівників – кухаря, офіціанта та бармена. При цьому відповідно до законодавства заробітна плата кожного з них не може бути меншою за 8 тисяч гривень", – пояснює ДПСУ.

Окрім витрат на оплату праці, власники таких закладів зобов’язані придбати ліцензію на роздрібну торгівлю алкоголем, утримувати приміщення, закупити продукти, забезпечити інші витрати на утримання бізнесу та сплачувати податки.

Крім того, окремі ресторатори декларують лише безготівкові операції або готівкові розрахунки у яких є незначними – до 5 % від загального виторгу, говориться у повідомленні.

"При задекларованих виторгах у розмірі до 50 тисяч гривень жоден заклад не зміг би реально функціонувати", – переконана податкова служба.

"Це шкодить не лише бюджету держави, а й самому бізнесу, адже ризикові заклади потрапляють під посилений контроль", – зауважують у ДПСУ.

ДПСУ також наголошує, що податковий контроль здійснює з урахуванням рішення РНБО про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу

Податковий контроль здійснюється "виключно з урахуванням ризик-орієнтованого підходу і за наявності високих ступенів ризику".

Нагадаємо:

Більшість ресторанів в Україні працюють через фізичних осіб-підприємців. Як розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, в Україні налічується 68 тисяч ФОПів у ресторанному бізнесі та лише близько 3200 юридичних осіб. Навіть великі мережі дорогих та престижних ресторанів часто "подрібнюються" на ФОПи для оптимізації податків.

Вітчизняні заклади громадського харчування у першому півріччі 2025 року зафіксували зростання виторгу на 5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Попри позитивну динаміку виторгу, відвідуваність ресторанів і кафе знизилася на 9%. Винятком стали суші-заклади, які змогли утримати рівень відвідуваності 2024 року. В інших сегментах падіння кількості гостей коливалося від 7% до 16%.

В останні роки ціни на продовольчі товари в Україні зблизилися з рівнем цін у країнах Європейського Союзу.

В Україні у 2024 році лідери серед ресторанів та готелів збільшили свій сукупний дохід на 10%, він сягнув 28,22 млрд грн.