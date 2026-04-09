ДПС запустила сервіс – податковий супровід ветеранського підприємництва

Державна податкова служба запустила новий сервіс – податковий супровід ветеранського підприємництва.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Сервіс запускають за підтримки Міністерства у справах ветеранів України.

За даними Мінветеранів сьогодні в Україні 1,8 млн ветеранів. Коли для багатьох з них податкові питання стають ледь не "задачкою із зірочкою", сервіси ДПС повинні бути зручними та адаптованими, говориться у повідомленні.

"Фактично це персональна підтримка ветеранів на всіх етапах ведення бізнесу. Вже найближчим часом вона буде доступною в усіх Офісах в 20 регіонах", – розповіла в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Вона пообіцяла ветеранам системну допомогу ДПС у виборі системи оподаткування ще на старті, супровід при отриманні грантів, пояснення кожного кроку без складної мови і бюрократії та підтримку вже в процесі роботи бізнесу, а не тільки на етапі відкриття.

За її словами, для захисників та захисниць удосконалюються елементи пріоритетного обслуговування: запис без черг, окрема лінія в контакт-центрі, окремий блок у чат-боті, першочергове обслуговування офлайн.

Уряд запустив систему підтримки ветеранів у пошуку роботи, опануванні нової професії, розвитку власної справи, житлових рішеннях та в громадах.