В Україні з 27 вересня діятимуть нові правила реєстрації податкових накладних: що зміниться

В Україні з 27 вересня 2025 року в набудуть чинності оновлені правила реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених урядом місяць тому.

Про це повідомила Державна податкова служба.

Ці новації мають зменшити кількість блокувань, зробити правила прозорішими та знизити ризики для бізнесу.

В повідомленні йдеться, що збільшаться ліміти для безумовної реєстрації податкових накладних: граничний обсяг постачання підвищено до 1 млн грн, а на одного контрагента – до 100 тис. грн.

Крім того, підвищено пороги для операцій з невеликими сумами – мінімум за однією накладною зростає з 5 тис. до 10 тис. грн, а загальний місячний обсяг – з 500 тис. грн до 3 млн грн.

Також зміни дозволять повертати товари від неплатника податку на додану вартість (ПДВ) до 90 днів без автоматичного визнання такої операції ризиковою (раніше – 30 днів).

Податкова накладна – ключовий документ у роботі платників ПДВ. Її складають під час продажу товарів чи послуг і обов’язково реєструють у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН).

Податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку в ДПС. Така особа обов'язково повинна мати індивідуальний податковий номер платника ПДВ.

Головна мета – зафіксувати суму ПДВ, яку продавець має сплатити до бюджету, і підтвердити право покупця на податковий кредит.

