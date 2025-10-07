Місцеві бюджети отримали на 15,2% більше податків та зборів

За січень-вересень 2025 року надходження до місцевих бюджетів зросли на 15,2%.

Про це інформує Державна податкова служба (ДПС).

"Протягом січня – вересня поточного року до місцевих бюджетів надійшло 358,2 млрд грн. Це на 15,2%, або на 47,4 млрд грн більше відповідного показника 2024 року", – повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Сума податку на доходи фізичних осіб склала 214,1 млрд грн (+16,9% до січня–вересня минулого року). Єдиний податок приніс 55,9 млрд грн (+11,4%).

Податок на прибуток підприємств склав 21 млрд грн (+5%), податок на майно – 43,3 млрд грн (+16,2%).

Акцизного податку з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв зібрали 1,6 млрд грн (+38,3%). Екологічний податок склав 1,2 млрд грн (+11,1%).

Ще 0,2 млрд грн (+35,7%) приніс туристичний збiр, а збiр за мiсця для паркування транспортних засобiв – 0,16 млрд грн (+24,2%).

"Це результат відповідальної роботи бізнесу і громадян, які сумлінно сплачують податки. І це не просто кошти, це — ресурс для розвитку громад навіть в умовах війни", – зазначила Карнаух.

Вона додала, що податкова "робить все, щоб адміністрування цих процесів було прозорим та зручним, а надходження до місцевих бюджетів стабільними та постійно зростали".

Нагадаємо:

Протягом січня – вересня 2025 року платники перерахували 479,2 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Порівняно з відповідним періодом минулого року це +21,9%, або 86,2 млрд грн. За цей же період 2024 року ця сума була на рівні 393 млрд грн, говориться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що з 27 вересня 2025 року набувають чинності оновлені правила реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. Новації мають зменшити кількість блокувань, зробити правила прозорішими та знизити ризики для бізнесу.

Раніше податкова виявила, що окремі заклади харчування показують нереально низькі виторги.

Також ДПС повідомила, що моделі Onlyfans заборгували державі понад 380 мільйонів податків. Це розмір податкового боргу громадян України, які протягом 2020-2022 років отримували доходи від розміщення контенту на платформі Onlyfans.