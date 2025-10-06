Єдиний внесок: з початку року надходження зросли майже на 22%

Протягом січня – вересня 2025 року платники перерахували 479,2 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Про це інформує Державна податкова служба.

Порівняно з відповідним періодом минулого року це +21,9 %, або 86,2 млрд грн. За цей же період 2024 року ця сума була на рівні 393 млрд грн, говориться у повідомленні.

ДПС нагадує, що роботодавці сплачують 22 % єдиного внеску за найманих працівників.

"Саме ці кошти є основним джерелом наповнення фондів соціального страхування, за рахунок яких фінансуються державні соціальні програми, здійснюється виплата пенсій, матеріальної допомоги громадянам тощо", – зазначає податкова.

Внесок автоматично розподіляється Державною казначейською службою України за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

З 1 січня 2025 року фізичні особи – підприємці на спрощеній та загальній системах оподаткування, а також самозайняті особи сплачують єдиний внесок за себе відповідно до Закону України "Про Державний бюджет на 2025 рік".

Звільнені від сплати єдиного внеску ФОП зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, наймані працівники, за яких єдиний внесок сплачує роботодавець, пенсіонери, особи з інвалідністю, які отримують пенсію або соціальну допомогу.

Також від сплати звільнені мобілізовані (на весь період служби з урахуванням законодавчих норм), а також на загальній системі без доходу.

Також ДПС повідомила, що моделі Onlyfans заборгували державі понад 380 мільйонів податків. Це розмір податкового боргу громадян України, які протягом 2020-2022 років отримували доходи від розміщення контенту на платформі Onlyfans.