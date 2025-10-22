Другий тендер на будівництво укриття ліцею на Одещині: дорожче ще на два мільйона гривень

На Одещині Лиманська селищна рада вдруге замовила будівництво укриття ліцею за 71 млн грн, попередній тендер на будівництво цього ж укриття передбачав 68,69 млн грн.

Про це пише сайт "Наші гроші".

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Лиманської селищної ради Одеської області за результатами тендеру вдруге замовила ТОВ "Буд-Марка" будівництво укриття ліцею за 71,00 млн грн, говориться у повідомленні.

"Перша закупівля на будівництво цього ж укриття за 68,69 млн грн була проведена у травні КП "ЦЗО Одеської обласної ради" в інтересах Відділу освіти Лиманської сільради", – пише сайт.

"Наші гроші" нагадують, що Централізована закупівельна організація не мала повноважень проводити закупівлі робіт.

"Мінекономіки у відповіді на запит №623/2023 від 2 жовтня 2025 року пояснило, що ЦЗО можуть здійснювати закупівлі лише товарів і послуг, але не робіт", – говориться у повідомленні.

"Після нашої публікації у червні Відділ освіти Лиманської сільради оголосив у серпні нові торги на той самий предмет і з тією ж очікуваною вартістю, не розриваючи попередній договір. Новий контракт виявився дорожчим на 2,31 млн грн", – зазначає сайт..

Будівництво фінансуватиметься коштом Євросоюзу через програму Ukraine Facility.

"Наші гроші" зазначають, що звернулися із запитами до КП "ЦЗО Одеської обласної ради" та відділу освіти щодо причин повторної закупівлі на ту саму адресу. Відділ освіти на запит не відповів

ЦЗО зазначила, зокрема, що: "…проведення КП "ЦЗО" закупівель робіт в інтересах замовників, в інтересах яких проведення тендерів КП "ЦЗО" є обов'язковим, не передбачено нормативно-правовими актами".

"На нашу думку ЦЗО підтвердило, що не мають повноважень на проведення закупівель робіт", – говориться у повідомленні.

Згідно з порталом публічних фінансів "Spending", за другим договором наразі виконано робіт на 1,68 млн грн.

"Буд-Марка" зареєстрована в Одесі у 2019 році. Нині компанією керує та володіє Максим Беник. До повномасштабного вторгнення він очолював відділ публічних закупівель і матеріально-технічного постачання КУ "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ2 Одеської міськради.

