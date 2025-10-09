Ремонт укриття на Одещині: підрядник взяв 6 мільйонів гривень і закинув роботу

На Одещині ремонт укриття в ліцеї затягується понад два роки, хоча підрядник вже отримав майже 6 мільйонів гривень із бюджету.

Про це пише "Інтент".

"Суд надав слідчим доступ до документів, щоб перевірити фактично виконані роботи та з’ясувати, куди пішли гроші", – говориться у повідомленні.

У Березівському районі розпочали кримінальне провадження через невиконання робіт з капітального ремонту укриття в місцевому ліцеї, пише сайт.

"Під час повітряних тривог діти змушені залишатися на вулиці, хоча на ремонт було виділено майже 6 мільйонів гривень", – говориться у повідомленні.

Історія розпочалася ще у серпні 2023 року, розповідає "Інтент".

Тоді між Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОДА та підрядником було укладено договір на проведення капітального ремонту та облаштування підвалу ліцею під укриття.

"За даними слідства, загальна сума договору становила 5 814 998 гривень, з яких 5,1 мільйона надійшли з державного бюджету, а решта 704 тисячі 998 гривень — з місцевого", – говориться у повідомленні.

Графік виконання робіт був визначений з серпня по грудень 2023 року. На початковому етапі підрядник отримав кілька траншів.

Так, у жовтні 2023 року йому перерахували понад 1 мільйон гривень, а у листопаді 2023 року — понад 1,2 мільйона гривень. Ще майже півмільйона гривень у червні 2024 року.

"Однак з січня 2024 року роботи були призупинені з невідомих причин. Попри неодноразові звернення місцевої влади та громади щодо прискорення робіт, укриття досі не введене в експлуатацію", – говориться у публікації.

Через це у квітні 2025 року правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення — невиконання робіт, за яке у Кримінальному кодексі передбачена відповідальність.

Березівський районний суд надав слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до документів, необхідних для проведення будівельно-технічної експертизи.

"Якщо підрядник не надасть документи добровільно, правоохоронці мають право провести обшук для їх вилучення", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що одразу два підряди на ремонт укриттів у Херсоні загальною вартістю 6,8 млн грн віддали підприємиці, яка зареєструвалась лише 18 днів тому. До того вона була кілька місяців зареєстрована як ФОП, але торгувала квітами та кормами для домашніх тварин.

У Лозовій на Харківщині управління освіти замовило ремонт харчоблоку ліцею за 21 млн грн. Матеріальні ресурси купуватимуть за вдвічі дорожчими від ринкових цінами.

Детективи БЕБ забезпечили відшкодування 4,9 млн грн збитків завданих державному бюджету. Слідством встановлено, що впродовж тривалого періоду службові особи компанії, яка спеціалізується на будівництві житлових та нежитлових будівель, умисно ухилялась від сплати податку на додану вартість.