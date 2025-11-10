Доступні кредити: за тиждень підприємці отримали 2,6 мільярда гривень

За минулий тиждень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від уповноважених банків 820 пільгових кредитів на загальну суму 2,6 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Зокрема, від банків державного сектору економіки – 530 кредитів на 1 млрд гривень.

"З початку 2025 року за програмою "5-7-9%" підприємці отримали 24 578 кредитів на 72,4 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 17 080 кредитів на 35,5 млрд гривень", – говориться у повідомленні.

За час дії воєнного стану в Україні видано 94 213 кредитів на 348,8 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 68 942 кредити на 177,2 млрд грн), з яких станом на 10 листопада поточного року:

- 52,14 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 78,78 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 47,83 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 50,72 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 3,50 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 56,83 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 47,13 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 129 035 кредитних договорів на 438,5 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 89 418 договорів на 203,9 млрд гривень.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів розширює програму державних гарантій, "щоб банки активніше кредитували підприємців". Уряд ухвалив проєкт постанови "Про надання державних гарантій на портфельній основі у 2025 році". Документ, розроблений Мінфіном, передбачає надання державних гарантій на суму майже 15 млрд грн для 17 банків, які успішно пройшли відбір.

За дев'ять місяців 2025 року Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) забезпечило страхову підтримку українського несировинного експорту на суму 9,49 млрд грн. Це на понад 66,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року (5,7 млрд грн).

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України затвердило 30 нових заявок на отримання грантів для переробних підприємств, загальний обсяг підтримки – 168,7 млн грн.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкти про створення Національної установи розвитку (НУР), що стане аналогом німецькому KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau - Кредитна установа для реконструкції).

Закон передбачає, зокрема, і удосконалення Експортно-кредитного агентства. Йдеться про страхування та перестрахування, в тому числі від воєнних та/або політичних ризиків, кредитів українських суб'єктів господарювання, пов'язаних з інвестиціями у створення об'єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту.

Такоє раніше у відповідь на запит ЕП Національний банк України та "Приватбанк" пояснили, як зараз врегульовується ситуація з кредитними зобов'язаннями для військовослужбовців, які через мобілізацію тимчасово не можуть здійснювати щомісячні платежі.

Будь-які зміни умов кредитних договорів, зокрема з відстроченням платежів, зміною процентної ставки або комісій, можуть здійснювати лише за згодою між банком і клієнтом.