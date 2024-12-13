"Чоловік на годину". Як змінився ринок послуг домашніх майстрів

Ринок послуг домашніх майстрів зазнав пертурбацій через велику війну. Які послуги найпопулярніші та чи існує дефіцит спеціалістів?

Серед домогосподарств завжди були затребуваними послуги майстрів з ремонту сантехніки, електроніки та загалом дрібних робіт по дому. В побуті таких спеціалістів називають "чоловік на годину".

З початком війни у 2014 році та посиленням міграції у 2017 році у зв’язку з "безвізом" кількість майстрів на стихійному ринку послуг почала зменшуватися. З 2022 року брак кадрів став ще сильнішим.

Менша конкуренція – гірша якість послуг і вищі ціни. Чи справді це так? ЕП запитала у двох онлайн-платформ, які виступають посередниками між майстрами та власниками домогосподарств.

Як змінювалися пропозиція і попит на спеціалістів

Попит на послуги в категоріях "Домашній майстер", "Ремонт техніки", "Оздоблювальні роботи" та "Будівельні роботи" сильно знизився з початком повномасштабної війни, каже директорка з маркетингу сайту Kabanchik.ua Надія Панченко.

"Багато людей виїхало за кордон, розміщувати замовлення просто не було кому. У 2022 році кількість замовлень послуг впала на 43% відносно показників 2021 року", – каже Панченко.

Найбільше падіння зафіксували у сфері будівництва та оздоблення – понад 60%, найменше – у категорії ремонту техніки, там просідання на 25%. У 2023 та 2024 роках ситуація стабілізувалася, адже частина громадян повернулася в Україну. Втім, за словами Панченко, попит все ще на 30% нижче довоєнного.

У 2021 році користувачі OLX відвідали сторінки категорій "Ремонт та обслуговування техніки", "Будівництво та ремонт", "Побутові послуги" 11,9 млн разів. У 2022 році попит впав на 35%, розповідає керівниця напрямку OLX "Робота та Сервіси" Марія Абдулліна.

"У 2023 році попит відновився (плюс 16 відсоткових пунктів за рік), але все ж не досяг показників до вторгнення. Цьогоріч маємо майже 9,5 млн відгуків", – каже Абдулліна.

Перегин попиту та пропозиції не відбувся через те, що ринок фахівців також сильно зменшився, додають в Kabanchik.ua. Якщо у 2021 році на одного фахівця припадало 16 завдань, то у 2022 році – 13. На кінець 2024 року показник стабільно тримається на позначці 17 завдань на активного фахівця, що майже відповідає довоєнному періоду.

З 2022 року кількість оголошень на платформі падає, підтверджують в OLX – на 34%, співмірно з падінням попиту. Основна причина – зменшення кількості надавачів послуг у зв'язку з міграцією та мобілізацією.

Яких спеціалістів не вистачає

Kabanchik.ua вимірює дефіцит спеціалістів за показником Offer Rate, який відображає, наскільки фахівці подають свої пропозиції на завдання. "Коли цей показник вище 90% – значить, на ринку все добре і фахівців вистачає. Коли він знижується – це відображає проблеми", – каже Панченко.

На ринку дійсно сформувався дефіцит надавачів послуг у категоріях "Домашній майстер", "Ремонт", "Побутові послуги", але сильніше він відчувається в окремих підкатегоріях, кажуть співрозмовниці ЕП.

Критична ситуація з різноробами, зварювальниками, фахівцями з укладання плитки, штукатурниками, реставраторами меблів, нянями, сиділками, кравчинями.

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"Дефіцит кадрів суттєво відчувається в категоріях, де потрібні молоді та сильні чоловіки – фахівці з будівництва та оздоблення, ремонту техніки, майстри з ремонту та встановлення дверей", – додає Панченко.

Абдулліна каже, що найменше своїх послуг пропонують майстри з обслуговування техніки. "У категорії "Будівництво та ремонт" маємо 25 відгуків на одне оголошення, "Побутові послуги" – 26 відгуків, "Ремонт та обслуговування техніки" – 41 відгук", – ділиться представниця OLX.

Ціни

Ціни на послуги "чоловіків на годину" зросли, каже Панченко. Але оскільки переважання попиту над пропозицією не спостерігається, єдиною причиною зростання середнього чека вона називає інфляцію.

"Якщо порівняти середній чек 2021 року до середнього чека 2024 року, то найбільше зростання спостерігаємо у сферах будівництва, оздоблення та ремонту техніки – майже удвічі. Найменше ціни зросли в категорії домашнього майстра: "лише" на 50%", – каже директорка з маркетингу Kabanchik.ua.

Чи погіршилась якість виконаних робіт

Вища конкуренція грає на руку споживачеві, каже Абдулліна. Проте зараз ситуація несприятлива: зниження кількості кваліфікованих кадрів внаслідок мобілізації чи міграції "однозначно впливає" на якість надання послуг, додає вона.

Kabanchik.ua регулярно опитує користувачів щодо досвіду взаємодії з сервісом. На запитання "Чи погіршилася якість виконання послуг фахівцями" власники домогосподарств відповідають: "Так, погіршилася". Але в цифрах картина виглядає не такою поганою.

У 2021 році 49% усіх незадоволених клієнтів "Кабанчика" були обурені через те, що не змогли знайти фахівця на майданчику, у 2024 році ця частка становить 52%.

"Ще одним з прикладів можемо навести таку причину як "фахівець завищує ціну". Тобто, фахівець бере замовлення у виконання, а пізніше заявляє замовнику, що хоче за це більше грошей. На жаль, таких випадків почастішало.

У 2021 році цим були обурені лише 6% незадоволених користувачів, у 2024 році це вже 10%. Майже подібна ситуація із тими, хто скаржиться на непрофесіоналізм фахівця: було – 6%, стало – 8%", – розповідає Панченко.

Які послуги стали більш або менш затребуваними

"Який час – такі й послуги", – посміхається Панченко.

Найпопулярнішими послугами є встановлення та ремонт генераторів, ремонт холодильників, пральних машинок та бойлерів (через вимкнення електроенергії техніка виходить з ладу), встановлення реле напруги, електромонтажні роботи, встановлення та ремонт розеток.

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Набирає популярності послуга "постояти в черзі". Її замовляють чоловіки, яким треба оновити дані у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або пройти військово-лікарську комісію.

"Серед послуг, які були "ходовими" до повномасштабної війни, і зараз також мають попит: прибирання квартир, усунення протікань, встановлення унітазів, збирання меблів, укладання плитки, ремонт квартир та інше", – додає представниця Kabanchik.ua.

На OLX найзатребуванішими є будівельні послуги, ремонт квартир, послуги з ремонту автомобілів, вантажоперевезення. За минулий рік суттєво (на 30%) зріс попит на репетиторство.

Серед найменш популярних Абдулліна виділяє послуги у сфері туризму та еміграції (допомога з документами на візи/посвідки проживання).

Регіональні відмінності

Перелік найзатребуваніших послуг є приблизно однаковим для усіх областей України, каже Абдулліна. З особливостей: в Харкові більше шукають репетиторів, що пов'язано з онлайн-формою навчання, на Київщині популярними є фінансові послуги, на Одещині – ремонт і обслуговування кліматичної техніки.

Проблем із закриттям замовлень у великих містах немає, додає Панченко. "Київ, Львів, Дніпро – все гарно виконується. Спостерігається проблема в містах, які ближче до прифронтової зони (Миколаїв, Запоріжжя), в західних регіонах (Івано-Франківськ, Житомир, Хмельницький, Тернопіль, Ужгород), а також у Київській області (Вишневе, Бориспіль, Боярка, Вишгород, Обухів, Васильків)", – резюмувала вона.