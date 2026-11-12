Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Росіяни критично пошкодили Ніжинський жиркомбінат – роботу зупинено

Володимир Тунік-Фриз — 12 листопада, 15:32
Росіяни критично пошкодили Ніжинський жиркомбінат – роботу зупинено
Ілюстративне фото
Getty Images

10 листопада Ніжинський жиркомбінат зазнав серії ударів російських безпілотників. Унаслідок атаки пошкоджено майно та виробничу інфраструктуру підприємства, а його роботу зупинено.

Про це повідомило керівництво підприємства.

Ніжинський жиркомбінат є цивільним промисловим підприємством, яке займається переробкою сільськогосподарської продукції та виробництвом рослинної олії і шроту.

Унаслідок атаки загиблих і постраждалих немає.

Наразі на підприємстві локалізують наслідки ударів, документують пошкодження та оцінюють завдані збитки. Також керівництво вивчає можливості відновлення пошкодженого майна та виробництва за умови належної безпекової ситуації.

Окремо підприємство подякувало Головному управлінню ДСНС у Чернігівській області та Чернігівській обласній військовій адміністрації за оперативне реагування і допомогу в ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо:

Внаслідок російських атак станом на ранок знеструмлена частина споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях.

війна бізнес
Економічні підсумки дня у вашій пошті
Я погоджуюся на створення особистого кабінету для керування розсилкою та отримання листів від "Економічної правди". Відписатися від розсилки можна будь-коли.

бізнес

Росіяни критично пошкодили Ніжинський жиркомбінат – роботу зупинено
Ймовірна шпигунка, з якою керівник Nvidia мав стосунки, перебуває в Пекіні
Російський бізнес тане: закриттів майже вдвічі більше, ніж нових компаній

Останні новини