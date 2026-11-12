Росіяни критично пошкодили Ніжинський жиркомбінат – роботу зупинено

10 листопада Ніжинський жиркомбінат зазнав серії ударів російських безпілотників. Унаслідок атаки пошкоджено майно та виробничу інфраструктуру підприємства, а його роботу зупинено.

Про це повідомило керівництво підприємства.

Ніжинський жиркомбінат є цивільним промисловим підприємством, яке займається переробкою сільськогосподарської продукції та виробництвом рослинної олії і шроту.

Унаслідок атаки загиблих і постраждалих немає.

Наразі на підприємстві локалізують наслідки ударів, документують пошкодження та оцінюють завдані збитки. Також керівництво вивчає можливості відновлення пошкодженого майна та виробництва за умови належної безпекової ситуації.

Окремо підприємство подякувало Головному управлінню ДСНС у Чернігівській області та Чернігівській обласній військовій адміністрації за оперативне реагування і допомогу в ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо:

Внаслідок російських атак станом на ранок знеструмлена частина споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях.