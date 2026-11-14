До 15% критичних підприємств ризикують втратити свій статус

Близько 10–15% українських підприємств, які мають статус критично важливих, можуть втратити його після посилення критеріїв, прогнозує Мінекономіки.

Про це в телеефірі заявив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко, повідомляє Укрінформ.

"Очікуємо, що орієнтовно близько 10-15% підприємств не будуть відповідати новим, більш жорстким правилам критичності", – сказав він.

За словами міністра, нині діє близько 600 критеріїв критичності, які встановлюють міністерства, інші державні органи та обласні військові адміністрації.

Рішення щодо перегляду 90% критеріїв уже ухвалені, зміни мають пройти погодження Міністерства юстиції. Решту планують фіналізувати протягом наступних тижнів.

Після затвердження оновлених вимог органи влади перевірять підприємства з чинним критичним статусом. Компанії, які не відповідатимуть новим критеріям, втратять його, однак зможуть повторно подати документи.

Нагадаємо:

У жовтні Кабмін змінив правила бронювання та створив Координаційний центр, який погоджуватиме оновлені критерії критичності.

Мінекономіки тоді пояснювало, що перегляд критеріїв не означає автоматичного перегляду статусів усіх підприємств. Компанії, визнані критичними за критеріями, які не зміняться, збережуть свій статус.