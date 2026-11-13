"Кернел": Галузь "не зламають", ринок переходить у інший режим

Олійноекстракційні заводи адаптують захист та графіки роботи під нові безпекові реалії, і щойно дозволить безпекова ситуація, компанії перезапустять заводи.

Про це у компанії "Кернел" повідомили Latifundist.com, коментуючи зупинку олійноекстракційних заводів.

Росія веде цілеспрямовану кампанію проти української харчової та переробної промисловості, намагаючись зруйнувати інфраструктуру та послабити експортний потенціал України, зазначили у агрохолдингу.

ОЕЗи є безперервними виробництвами з високими ризиками, тому під час масованих атак контрольована зупинка підприємств є відповідальним рішенням, наголосили у "Кернел".

"Що стосується майбутнього: галузь не зламається, але ринок переходить у режим жорсткої операційної гнучкості", – заявили у компанії.

"Зараз компанії виконують контракти за рахунок накопичених запасів і паралельно адаптують захист та графіки роботи під нові безпекові реалії. Перезапуск заводів відбудеться одразу, щойно дозволить безпекова ситуація" — пояснили в Кернел.

У компанії додали, що в середньостроковій перспективі для країни важливо зберегти переробку всередині України.

Це дозволить утримати робочі місця, податкові надходження та валютну виручку від експорту продукції з доданою вартістю — олії та шроту, а не необробленого насіння.

Нагадаємо:

Найбільший український виробник та експортер соняшникової олії "Кернел" зупиняє роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів через масовані російські удари по підприємствах харчової промисловості.

Компанія "Дельта Вілмар Україна" зупинила роботу всіх виробничих потужностей, зокрема олійноекстракційного заводу в Одеській області. У Дніпрі тимчасово зупинив роботу завод "Потоки" корпорації "Алеф".

Компанія "Віктор і К" ("Королівський Смак") зупиняє виробництво та припиняє закупівлю олійних культур через проблеми з електропостачанням і воєнні загрози.

Раніше у асоціації "Укроліяпром" заявили, що Росія навмисно завдає ударів по підприємствах олійно-жирової галузі України щоб знищити цю експортоорієнтовану індустрію.

Раніше повідомлялося, що Україна не може переробити весь урожай олійних: загальні паспортні переробні потужності в Україні становлять близько 23 мільйонів тонн, однак реальна переробка – лише близько 17 мільйонів.

Також повідомлялося, що від початку повномасштабної війни в Україні збудували десять олійних заводів однак наявні потужності підприємств завантажені не повністю.