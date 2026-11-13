РФ розбила резервуар "Кернела" й залила олією тисячі квадратів землі

Російський удар по Бандурському олійноекстракційному заводу агрохолдингу "Кернел" на Миколаївщині спричинив витік соняшникової олії, яка забруднила понад 3500 квадратних метрів землі.

Про це повідомило Міністерство економіки.

Безпілотник влучив у територію підприємства в селі Бандурка Первомайського району 12 листопада близько 05:30.

Удар пошкодив чотири ємності із соняшниковою олією, одну з них повністю зруйновано. Також пошкоджене захисне обвалування, через що олія витекла на прилеглу земельну ділянку. За даними міністерства, загрози для житлової забудови немає.

Фахівці Держекоінспекції обстежили територію та відібрали проби ґрунту. Розмір збитків довкіллю визначать після лабораторних досліджень та опрацювання матеріалів.

Станом на 12:00 13 листопада безпосереднього потрапляння олії у водойми не зафіксували. На підприємстві відкачують олію та облаштовують додаткові земляні бар'єри, щоб зупинити поширення забруднення.

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Нагадаємо:

12 листопада "Кернел" оголосив про зупинку всіх восьми олійноекстракційних заводів через російські атаки та призупинив закупівлю насіння для переробки.

13 листопада компанія повідомила, що перезапустить заводи, щойно дозволить безпекова ситуація. Наразі контракти виконують за рахунок накопичених запасів.