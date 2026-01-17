Через атаку РФ та негоду є знеструмлення на Одещині та Київщині
Вночі проти 17 січня ворог вкотре завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок чого є знеструмлені споживачі на Одещині та Київщині.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
Зазначається, що на Одещині після атаки на енергетичну інфраструктуру тривають відновлювальні роботи. Також продовжують діяти мережеві обмеження.
В Міненерго поінформували, що найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині оператори системи розподілу застосовуються мережеві обмеження. Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень – наразі не діють.
Через негоду залишаються знеструмленими 20 населених пунктів на Київщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній.
Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах.
"Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями", – підкреслили у відомстві.
Інформується, що у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.
У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів.
Нагадаємо:
Через нічну ворожу атаку без світла залишились 56 000 родин Бучанського району Київщини.