Через атаку РФ та негоду є знеструмлення на Одещині та Київщині

Вночі проти 17 січня ворог вкотре завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок чого є знеструмлені споживачі на Одещині та Київщині.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Зазначається, що на Одещині після атаки на енергетичну інфраструктуру тривають відновлювальні роботи. Також продовжують діяти мережеві обмеження.

В Міненерго поінформували, що найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині оператори системи розподілу застосовуються мережеві обмеження. Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень – наразі не діють.

Через негоду залишаються знеструмленими 20 населених пунктів на Київщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах.

"Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями", – підкреслили у відомстві.

Інформується, що у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів.

Нагадаємо:

Через нічну ворожу атаку без світла залишились 56 000 родин Бучанського району Київщини.