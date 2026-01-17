Українська правда
Частина Київщини лишилась без світла через нічну ворожу атаку

Альона Кириченко — 17 січня, 10:25
Через нічну ворожу атаку без світла залишились 56 000 родин Бучанського району Київщини.

Про це повідомляє ДТЕК.

"Енергетики одразу заживили об'єкти критичної інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи. Ситуацію ускладнює мороз", – йдеться в повідомленні.

В компанії нагадали, що в Броварському та Бориспільському районах області тривають екстрені відключення.

Нагадаємо:

Уночі на 17 січня ворог завдав чергового удару по енергетичній інфраструктурі Одещини.

