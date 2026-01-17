Частина Київщини лишилась без світла через нічну ворожу атаку

Через нічну ворожу атаку без світла залишились 56 000 родин Бучанського району Київщини.

Про це повідомляє ДТЕК.

"Енергетики одразу заживили об'єкти критичної інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи. Ситуацію ускладнює мороз", – йдеться в повідомленні.

В компанії нагадали, що в Броварському та Бориспільському районах області тривають екстрені відключення.

Нагадаємо:

Уночі на 17 січня ворог завдав чергового удару по енергетичній інфраструктурі Одещини.