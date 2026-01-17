"Є відмінності у звітах": Зеленський доручив розібратись щодо будинків без тепла в Києві

Президент Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор та доручив окремо розібратися в Києві щодо тих будинків, які досі без опалення.

Про це йдеться на його сторінці у Facebook.

"На жаль, є відмінності у звітах із міського та урядового рівнів навіть щодо кількості таких будинків. Міністерство енергетики, всі центральні органи влади повинні максимально підключитися, щоб допомогти людям", – заявив він.

Президент зазначив, що найскладніша ситуація в енергосистемі Києва та області, Харкова та області, Запоріжжя та області.

За його словами, після нічного удару по Київщині додаткові виклики є для Гостомеля, Бучі, Ірпеня – усі необхідні служби залучені. Протягом дня також має бути виправлена ситуація в Одесі. Були доповіді також щодо Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини, Дніпровщини.

Зеленський заявив, що потрібно максимально прискоритися зі збільшенням обсягів імпорту електрики та залученням додаткового обладнання від партнерів.

"Всі рішення для цього вже є, і нарощування імпорту має відбуватися невідкладно", – наголосив він.

"Є окремі доручення для міністра оборони України щодо роботи Повітряних сил та захисту неба. Будуть рішення", – додав глава держави.

Нагадаємо:

Вночі проти 17 січня ворог вкотре завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок чого є знеструмлені споживачі на Одещині та Київщині.

Через нічну ворожу атаку без світла залишились 56 000 родин Бучанського району Київщини.

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, в місті без тепла наразі близько 50 будинків з 6 000, що залишалися без теплопостачання після атаки ворога на критичну інфраструктуру 9 січня.