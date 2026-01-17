В Києві близько 50 багатоповерхівок лишаються без теплопостачання – Кличко

В Києві без тепла наразі близько 50 будинків з 6 000, що залишалися без теплопостачання після атаки ворога на критичну інфраструктуру 9 січня.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Міські служби продовжують 24/7 відновлювати пошкоджену ворогом інфраструктуру, щоб забезпечити киян необхідними послугами", – зазначив він.

Нагадаємо:

Увечері 8 січня в Києві пролунали вибухи. РФ атакувала безпілотниками.

Станом на ранок 9 січня у Києві та Київській області було знеструмлено понад 500 тисяч споживачів після російського обстрілу.

Половина багатоквартирних будинків Києва, майже 6 тисяч, були без теплопостачання через пошкоджену масованою атакою ворога критичну інфраструктуру столиці.