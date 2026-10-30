Кількість танкерів з російським дизелем на шляху до США зросла до семи

Уже сім нафтових танкерів, що перевозять близько 288 тис. тонн російського дизелю, прямують до США.

Про це пише The Guardian.

Водночас видання зазначає, що наразі невідомо, чи зможуть ці судна розвантажитися на тлі політичного спору щодо законності їхніх вантажів.

Один із семи танкерів, Taurus, вже підходить до берегів США, але на момент першої публікації мапи п'ять інших перебували поблизу Великої Британії, а три — тільки пропливали через Ла-Манш або входили в нього.

Рух танкерів станом на 14:40 за Києвом 29 жовтня Інфографіка The Guardian

Раніше цього тижня група американських законодавців на чолі з кількома сенаторами-демократами попередила банки та портові адміністрації, що їм можуть загрожувати розслідування Конгресу та інші правові заходи, якщо вони матимуть справу з російським дизелем.

Мікі Шеррілл, губернаторка штату Нью-Джерсі від Демократичної партії, заявила, що вивчає, як запобігти розвантаженню дизелю, якщо це спробують зробити в її штаті. Вона назвала цю угоду корупційною та незаконною.

Нагадаємо:

Представники адміністрації США таємно заохочують американські компанії приймати російський дизель, який прямує до Сполучених Штатів в рамках "дизельної угоди", попри попередження про юридичні ризики для цих компаній.

Принаймні один із танкерів, які пливуть до США, перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії та Канади.