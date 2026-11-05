Частина "дизельних" танкерів Путіна розвернулася та йде не до США

Два з перших танкерів, які спочатку прямували до США, раптово змінили курс – один пройшов через Гібралтар до Середземного моря, а другий – прямує до Південної Америки.

Про це пише Financial Times.

Йдеться про танкери Talisman, який ходить уже 20 років і перебуває під санкціями США, Великої Британії та ЄС, та Leruo, що належить Гонконгу і плаває під прапором Сьєрра-Леоне та перебуває під санкціями Великої Британії, ЄС та Канади.

Крім того, танкери більше не показують "Атлантичне узбережжя США" як пункт призначення. Talisman, що у вівторок йшов біля узбережжя Алжиру в Середземному морі, подавав сигнал "очікує на розпорядження", а Leruo змінив сигнал на "Бразилія".

Третій танкер, завантажений російським дизелем – грецький танкер Agioi Fanendes – продовжує свій шлях до США, але також подає сигнал, що "очікує на розпорядження".

Його власники, компанія Eastern Mediterranean Maritime, раніше повідомляла FT, що судно "очікує на розпорядження", оскільки порт розвантаження ще не підтверджено.

Ще один танкер підсанкційний Beast, який належить Сейшельським островам та 27 жовтня завантажився в російському порту Приморськ, також вирушив у бік США і подає сигнал "Atlantic", що вказує на те, що його пунктом призначення є Атлантичне узбережжя США.

Зміна курсу відбулася на тлі погіршення ситуації з постачанням дизелю в США: нові дані свідчать, що запаси впали нижче 100 млн барелів вперше за понад 20 років. Дефіцит вантажів з-за кордону загрожує ще більше погіршити ситуацію.

Однією з причин аналітики називають погрози губернаторки Нью-Джерсі Мікі Шеррілл, яка заявляла, що компаніям, які приймуть танкери з російським дизелем, загрожують суворі вторинні санкції.

"З огляду на очевидну нерішучість американських покупців через регуляторні, законодавчі та санкційні питання, не буде великою несподіванкою, якщо цей танкер (Agioi Fanendes – ЕП) також змінить курс і відвернеться від США", – каже аналітик Kpler Метт Смітт.

"Навіть за умови, що Конгрес ще не контролюють демократи, здається, що реінтегрувати Росію в глобальну економіку не так просто. Навіть коли при владі перебуває адміністрація, яка намагається це зробити", – каже Джейкоб Мельдгаард, гендиректор компанії з перевезення нафтопродуктів TORM.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що представники адміністрації США таємно заохочують американські компанії приймати російський дизель, який прямує до Сполучених Штатів в рамках "дизельної угоди", попри попередження про юридичні ризики для цих компаній.