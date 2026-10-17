Трамп підписав указ про скасування санкцій проти Росії, передбачених "законом Грема"

Українська правда

Президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким скасовує деякі санкції, обмеження та мита щодо Росії, передбачені "законом Грема".

Джерело: указ Трампа на сайті Білого дому, Bloomberg

Дослівно з указу: "…цим я скасовую застосування будь-яких мит, передбачених статтями 112 та 113 "закону Грема" або цим указом. Я подав до Конгресу підтвердження того, що така відмова відповідає національним інтересам Сполучених Штатів".

Деталі: Як зазначає Bloomberg, Трамп скасував масштабні мита, пов'язані з експортом російських енергоносіїв, передбачені законом, який він підписав минулого місяця, оскільки ці заходи ускладнювали його зусилля щодо зниження цін на дизельне паливо напередодні проміжних виборів у США.

Трамп скористався положенням про виняток, передбаченим цим законом, який був ініційований покійним сенатором Ліндсі Гремом як відповідь Росії за вторгнення в Україну. Цей закон також закріпив і розширив санкції, спрямовані проти Москви.

Указ формально встановлює мита, водночас призупиняючи їхнє застосування, що означає: Трамп може ввести їх у дію пізніше, якщо вирішить.

Цей крок надавав Трампу 30 днів на запровадження 100-відсоткових мит на всі товари від п'яти найбільших покупців російської нафти. Він також передбачав санкції проти численних російських юридичних осіб та введення 500-відсоткових мит на весь імпорт російських енергоносіїв до США. Цей місячний термін мав закінчитися 18 жовтня.

Ці положення суперечило його плану — оголошеному минулого тижня — щодо співпраці з правителем Росії Володимиром Путіним з метою виведення запасів дизельного палива країни на світові ринки. Трамп прагне знизити ціни на дизельне паливо в США, які за кілька тижнів до виборів 3 листопада коливаються на рекордно високому рівні.

Відмова від мит ризикує викликати новий спротив з боку членів Конгресу, зокрема багатьох республіканців, яких обурило його рішення щодо російського дизельного палива.

Відмова від застосування закону також дозволяє уникнути потенційного конфлікту з найбільшими покупцями російських енергетичних продуктів — Китаєм, Індією та Туреччиною.

Що передувало:

17 вересня 2026 року Конгрес США остаточно ухвалив закон H.R. 5334, "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026". Документ закріпив 500% мита на російські товари, вторинні мита до 100% для найбільших покупців російської нафти й газу та обов'язкові санкції проти ключових секторів економіки РФ.

19 вересня Дональд Трамп підписав закон Ліндсі Грема, встановивши перший 30-денний термін для імплементації його положень — 18 жовтня 2026 року.

9 жовтня Міністерство фінансів США через Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) видало генеральну ліцензію № 135, якою дозволило операції з російським дизельним пальним.

14 жовтня двопартійна група з 12 сенаторів США надіслала різкого листа Дональду Трампу, назвавши домовленість із Москвою щодо дизеля "зрадою народу України" та закликавши негайно скасувати видану ліцензію й перейти до повного застосування "закону Грема".

22 конгресмени США від Демократичної та Республіканської партій звернулися до Трампа з вимогою у повному обсязі та без зволікань застосувати санкції проти РФ, передбачені законом сенатора Ліндсі Грема.

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