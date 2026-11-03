Трамп пообіцяв захистити Маска від потенційного розслідування демократів

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що вживе заходів для захисту Ілона Маска, якщо демократи почнуть розслідування щодо генерального директора SpaceX і Tesla після проміжних виборів.

Про це повідомляє Axios.

Президент США також натякнув на можливість попередніх помилувань для співробітників та інших осіб з його оточення, якщо демократи продовжать розслідування.

У інтерв'ю для подкасту "Pod Force One", опублікованому в понеділок, ведуча Міранда Девайн запитала Трампа про чутки щодо розслідування щодо Маска або конфіскації його активів.

"Це лише розмови. Але якщо це справжні розмови, нам доведеться їх захищати", – сказав Трамп.

Маск витратив майже півмільярда доларів на боротьбу з демократами під час цього виборчого циклу і нещодавно висловив думку, що їхня перемога у виборах до Білого дому та Конгресу в 2028 році означатиме кінець демократії.

Окрім Маска, Трамп чітко дав зрозуміти, що розгляне можливість помилування своїх співробітників та інших союзників, якщо демократи почнуть їх переслідувати.

"Я б це зробив, якби було потрібно. Звісно. Я б навіть не думав про це. Я б це зробив", — сказав Трамп.

Трамп також зазначив у інтерв'ю, що з радістю балотувався б на третій термін, але "формулювання закону дуже суворі". Хоча, здавалося б, він закрив цю можливість, він натякнув, що ще є час для реалізації його програми.

"Знаєте, у нас залишилося понад два роки. Це довгий час. За цей період можна багато чого зробити", — сказав він.

Нагадаємо:

У серпні президент Володимир Зеленський своїм указом нагородив американського мільярдера та власник SpaceX Ілона Маска орденом "Свободи".