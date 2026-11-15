Ціни дизелю в США впали до найнижчого рівня за останні 2 місяці

У суботу середні ціни на дизельне паливо в США впали нижче 6 доларів за галон після того, як протягом двох місяців утримувалися вище цього порогу, відступивши від рекордних максимумів, оскільки послаблення геополітичної напруженості та сезонне зниження попиту зменшують тиск на ринки палива.

Про це повідомляє Reuters.

Високі ціни на дизельне паливо, що є ключовим чинником, який впливає на транспортні та вантажні витрати, сприяли зростанню загальної інфляції, що стало тягарем для споживачів, фермерів та підприємств.

Високі витрати на паливо стали одним із головних чинників, що допомогли демократам відібрати обидві палати Конгресу у республіканців президента Дональда Трампа під час проміжних виборів цього місяця.

За даними сервісу GasBuddy, що відстежує ціни на паливо, у суботу середня роздрібна ціна на дизельне пальне по США становила 5,998 долара.

3 вересня вона піднялася до 5,820 долара за галон, побивши рекорд, встановлений після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. 10 вересня ціна на дизельне паливо перевищила 6 доларів за галон, а 22 вересня досягла рекордного рівня — 6,519 долара.

У Каліфорнії, де потужності нафтопереробних заводів обмежені, а вимоги до якості палива суворіші, ніж в інших регіонах країни, ціни на дизельне паливо на короткий час перевищили 10 доларів за галон.

Адміністрація Трампа запровадила низку заходів, спрямованих на зниження витрат, зокрема тимчасове скасування федеральних податків на дизельне паливо, забарвлене у червоний колір, пом'якшення санкцій щодо російського палива та запуск програми підтримки на суму 8 млрд доларів, щоб допомогти фермерам компенсувати вищі витрати на паливо під час осіннього збору врожаю.

Однак ці заходи забезпечили лише обмежене полегшення, оскільки ринок і надалі перебував під впливом побоювань щодо постачання, спричинених триваючою війною з Іраном.

Нагадаємо:

Світовий ринок нафти повернеться до надлишку в четвертому кварталі цього року, заявило в п'ятницю Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), оскільки експорт з Близького Сходу відновлюється швидше, ніж світовий попит на нафту, незважаючи на триваючі напади на судна.