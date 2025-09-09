Дія Сіті: за 8 місяців резидентів стало вдвічі більше

За 8 місяців цього року 2 318 діючих резидентів Дія Сіті сплатили до зведеного бюджету 19,5 млрд гривень. Сьогодні у Реєстрі вже понад 2,8 тис. компаній, з яких 2,4 тис. – діючі резиденти.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

"Це на 81 % (8,7 млрд грн) перевищує надходження аналогічного періоду минулого року. Торік за січень – серпень 1 339 компаній-резидентів забезпечили надходження на рівні 10,8 млрд гривень", – зазначила вона.

У структурі надходжень цього року:

- податок та збір на доходи фізичних осіб – 9,9 млрд грн (51%);

- податок на додану вартість – 6,4 млрд грн (33%);

- податок на прибуток підприємств – 3,2 млрд грн (16%).

"Спеціальний правовий режим, який діє – колосальна можливість для ІТ-компаній інвестувати, створювати робочі місця та виготовляти сучасний та якісний продукт. Податки, сплачені резидентами Дія Сіті, – це внесок у сильнішу Україну", – зазначила Карнаух.

ДПСУ нагадує, що резидентом Дія Сіті може бути юридична особа, яка відповідає вимогам та критеріям, визначеним Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", і здійснює діяльність у сфері ІТ-індустрії та цифрової економіки.

Зокрема, це комп'ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням, видання комп'ютерних ігор, а також іншого програмного забезпечення, надання програмних продуктів у режимі онлайн та надання веб-послуг із доставки програмних додатків.

11 серпня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав базовий закон про спеціальний правовий режим для IT-галузі "Дія Сіті", який Рада ухвалила 15 липня 2021 року. Підписаний закон - ключовий з трьох законопроєктів, з яких повинен складатися "Дія Сіті" - спеціальний правовий режим для IT-галузі.

