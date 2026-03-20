У податковій розповіли, які регіони сплатили найбільше ПДФО з початку року

У січні-лютому 2026 року до бюджету надійшло 101,6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб: найбільше надходжень забезпечили Київ, Дніпропетровська, Львівська та Київська області.

Про це повідомили у Державній податковій службі.

Показник у 101,6 млрд грн на 14,8% перевищив надходження за січень-лютий 2025 року. Тоді до бюджету надійшло лише 88,5 млрд грн.

Традиційно найбільший обсяг надходжень забезпечив Київ – 24,4 млрд грн.

Громадяни з Дніпропетровської області сплатили 9,9 млрд грн ПДФО, з Львівської – 6,9 млрд грн, а з Київської – 6,2 млрд грн.

Також у ДПС нагадали, що особи з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю можуть скористатися податковими соціальними пільгами.



У січні лідерами по сплаті ПДФО стали ці ж регіони: Київ, Дніпропетровщина, Львівщина та Київщина.