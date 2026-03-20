Гетманцев відреагував на податковий законопроєкт від Мінфіну

Віктор Волокіта — 20 березня, 13:32
Голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев вважає, що опублікований Мінфіном законопроєкт з ключовими податковими зобов'язаннями, які Україна взяла в межах програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ), призвів до нової хвилі критики та дискусій.

Про це він написав у Телеграм 20 березня.

Він нагадав хронологію домовленостей уряду про програму з МВФ та її умови, зазначивши, що у грудні 2025 року уряд опублікував законопроєкт про скасування пільги з ПДВ для ФОПів, а у січні занурився у дискусії і провалив prior action (попередні дії), законопроєкт не потрапив у Раду.

У лютому премʼєр-міністр повідомила, що вносити законопроєкт до Ради не буде, а надалі було підписано меморандум з МВФ, де податковий законопроєкт мав бути повністю прийнятий до кінця березня.

"Березень 2026 – законопроєкт навіть не вноситься. 20 березня 2026 – законопроєкт все ще не вноситься, але публікується на сайті Мінфіну, чим породжує нову хвилю дискусій і критики" - підкреслив Гетманцев.

"Маяк вже зірвано", - написав він, додавши, що сумнівається у підтримці урядової законодавчої ініціативи в парламенті.

Міністерство фінансів 19 березня опублікувало законопроєкт з ключовими податковими зобов'язаннями, які Україна взяла в межах програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо здатності України й надалі отримувати фінансування в межах пакета на 8,1 млрд доларів, оскільки депутати затягують із ухваленням заходів, необхідних для розблокування цих коштів.

