Без стосу паперів: податкова вперше прийняла електронний аудиторський файл SAF-T UA

Під час документальної перевірки з питань бюджетного відшкодування ПДВ податківці вперше на практиці використали стандартний файл SAF-T UA (Standard Audit File for Tax, Ukraine).

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

"На запит податкового органу платник надав стандартизований аудиторський файл, що дозволило замінити традиційне опрацювання великої кількості паперових документів на сучасний цифровий аналіз даних", – говориться у повідомленні.

Інспектори отримали повну аналітичну інформацію в уніфікованому форматі про господарські операції. Це значно спростило та прискорило перевірку.

"Це важливий крок до цифровізації податкового контролю. SAF-T UA на практиці підтвердив свою ефективність", – говориться у повідомленні.

"Це важливий крок до нової податкової культури, яка поєднує український досвід із найкращими світовими практиками", – додають у податковій.

SAF-T UA забезпечує швидку перевірку правильності формування податкових зобов’язань та податкового кредиту, допомагає відстежувати операції.

Йдеться також про зіставлення бухгалтерських записів і показників податкової звітності без додаткового витребування документів та економію часу та зусиль як для бізнесу, так і для податкових органів.

Нагадаємо:

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував, що у застосунку "Дія" вже скоро можна буде скористатися 6 новими сервісами. "На порталі "Дія" запустимо першого у світі національного АІ-асистента, який надаватиме державні послуги. Перший АІ-based сервіс – довідка про доходи. Вам потрібно просто написати запит у чат – і АІ допоможе вам отримати довідку", – повідомив він.

Як повідомлялося, з 1 вересня на порталі "Дія" запрацював Дія.АІ.

Державна служба геології та надр України ввела в експлуатацію Державний реєстр нафтових та газових свердловин з інформацію про понад 12,5 тисяч об’єктів.