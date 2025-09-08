ДПСУ відкрила у регіонах 20 офісів податкових консультантів

Одночасно у 20-ти регіонах України відкрилися офіси податкових консультантів. Офіси запустили в режимі телемосту, до заходу долучилися майже 230 представників бізнесу.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

У той же час, офіси пкои не відкрилися у Донецькій, Луганській, Сумській, Запорізькій, Херсонській областях та АРК Крим.

"Як тільки дозволятиме безпекова ситуація – такі Офіси з'являться і там", – пообіцяла в. о. голови ДПСУ Леся Карнаух

"Дуже вдячна, що ідею ДПС підтримали Міністр фінансів Сергій Марченко та Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев. Це ще один приклад, що влада спільно думає, як підтримати кожного платника, який сьогодні підтримує країну та наповнює бюджет", – зазначила Карнаух.

За її словами, ідея відкрити офіси виникла після того, як свою ефективність показали консультаційні центри з питань ризиків. Їх організували для того, щоб допомогти бізнесу розібратися в питаннях розблокування податкових накладних та ризиковості підприємств.

"Офіс податкових консультантів – це не чергові кабінети чи вивіски. Це мережа пунктів турботи – де підприємець, ФОП чи громадянин може отримати пораду, що зекономить йому час, гроші й нерви. Головне – це спілкування віч-на-віч. Консультант та відвідувач", – запевнила Карнаух.

У кожному регіоні вже сформовані і стали до роботи команди. У кожному Офісі працюватиме не менше 6 фахівців. Всього до роботи Офісів залучено майже 1,5 тисячі податківців.

Вони надаватимуть консультації за такими напрямами, як оподаткування фізосіб та юридичних осіб, електронні сервіси та звітність, податкові спори, податковий аудит, фактичні перевірки, контроль за обігом підакцизних товарів, погашення податкового боргу та заборгованості з ЄСВ тощо.

"Іноді бізнесу бракує знань і ресурсів для впевненого виконання податкових зобов’язань, іноді громадяни не знають як правильно сплатити той чи інший податок. Тому як уникнути таких помилок та розібратися в складних податкових питаннях маємо допомогти саме ми – податківці. По суті, офіси податкових консультантів – це комплаєнс-менеджери для кожного", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Державна податкова служба України повідомила, що під час документальної перевірки з питань бюджетного відшкодування ПДВ податківці вперше на практиці використали стандартний файл SAF-T UA (Standard Audit File for Tax, Ukraine).

Після запровадження мораторію лише за серпень кількість фактичних перевірок Державною податковою службою скоротилась майже на третину із збереженням якості їх результативності, повідомила в. о. голови ДПСУ Леся Карнаух.

Також повідомлялося, що Державна податкова служба України удосконалює підходи до оцінки ризиковості платників податків та посилила контроль за виконанням рішень судів.