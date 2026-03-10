Більшість айтівців в Україні не підлягають мобілізації – DOU

Близько 17% опитаних чоловіків в IT наразі мають бронювання від свого основного роботодавця, ще близько 5% мають бронювання чи відстрочку на другій не основній роботі.

Про це йдеться у дослідженні DOU.

Частка айтівців із бронюванням на основній роботі зросла на 4% відносно 2025 року. Тоді як частка тих, хто забронювався на іншій роботі – зріс на 1% за півроку.

Відстрочку від мобілізації мають ще 14% опитаних. За пів року цей показник дещо зменшився: раніше він становив 15%.

"21% не підлягають мобілізації з різних причин, влітку 2025 року таких було 24%. Як і раніше, головними причинами є вік (до 25 або понад 60 років), стан здоров'я, а також уже пройдена служба (ветерани)", – йдеться у повідомленні.

За пів року (до грудня 2025 року) частка тих, хто не має бронювання, скоротилася з 44% до 39%.

Найбільша частка заброньованих ІТ-спеціалістів, як і раніше, працює у сфері DefTech / Miltech. За останні пів року цей показник зріс із 48% до 58%.

До галузей, де ІТ-фахівців також бронюють відносно часто, належать Agriculture, GovTech / Public services, Dating, Manufacturing, Hardware, Embedded, ERP, а також Retail / Marketplace.

Натомість рідше бронювання надають у сферах Adtech / Advertising / Marketing, Medtech / Healthcare, SaaS, GameDev, Hospitality, Gambling, Blockchain та Domains / Hosting.

Протягом останніх шести місяців частка заброньованих помітно збільшилася не лише в DefTech / Miltech, а й у кількох інших галузях. Серед них — GovTech / Public services, ERP, Cloud Computing, Business Intelligence / Data Warehouse, Real estate, E-commerce, Insurance, Fintech / Banking та Mobile.