Податкова прискіпливіше оцінюватиме ризиковість платників податків

Державна податкова служба України удосконалює підходи до оцінки ризиковості платників податків та посилила контроль за виконанням рішень судів.

Про це повідомляє Рахункова палата.

За її даними, ДПС виконує рекомендації, надані за підсумками аудиту ефективності оскарження рішень ДПС. Податкова також визначила пріоритети свого стратегічного розвитку. Загалом ДПС виконала сім з десяти рекомендацій аудиторів, ще три – у процесі реалізації

"Аудитом встановлено, що результати оскарження рішень ДПС в адміністративному та судовому порядку суттєво різняться: якщо впродовж 2021–2023 років та І півріччя 2024 року в адміністративному порядку лише 27% рішень (на 34,5 млрд грн) було задоволено на користь платників податків, то у судовому – цей показник 75% (127,5 млрд гривень)", – говориться у повідомленні.

ДПС було зупинено реєстрацію близько 8 млн податкових накладних/розрахунків коригування (ПН/РК) на суму ПДВ 144 млрд гривень, 23,4 % з них – за критерієм ризиковості платника ПДВ на основі наявної у ДПС податкової інформації, що визначає ризиковість здійснення таким платником господарської операції.

За висновком аудиторів, зазначений критерій ризиковості є надто загальним та надає дискреційні повноваження комісіям регіонального рівня, які приймають відповідні рішення. Відтак частина рішень про зупинення реєстрації ПН/РК були скасовані судами через недостатню обґрунтованість.

Після рекомендацій Рахункової палати ДПС, зокрема, внесла зміни до свого регламенту для покращення взаємодії між податковими органами центрального і регіонального рівня, оновила довідник кодів податкової інформації, що стала підставою для розгляду питання про відповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку.

Вона також удосконалила механізм вирішення питань про виконання органами ДПС рішень судів, винесених на користь платників податків, щодо реєстрації ПН/РК.

Окрім цього, ДПС передбачила покращення супроводу судових справ та процедури адміністративного оскарження з чітким розподілом відповідальності та строків.

Цього року також впроваджуються результативні показники якості, що охоплюють оцінку всіх видів податкових рішень, винесених територіальними органами ДПС.

Нагадаємо:

Податковий борг до зведеного бюджету з початку 2023-го року до І півріччя 2025 року зріс на більш ніж 27 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що в Україні зі 670 тис. у лютому 2022 до 1,29 млн станом на початок травня 2025 побільшало ФОПів із податковим боргом. При чому 1,29 млн підприємців заборгували державі понад 13 млрд грн податків.

Раніше повідомлялося, що Державна податкова служба у січні-листопаді 2024 року відкрила 25 225 виконавчих проваджень через податкові борги бізнесу. Це на 22% більше, ніж за весь 2021 рік, коли було відкрито 20,6 тис. проваджень.