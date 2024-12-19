Податківці опублікували список "Клубу білого бізнесу": хто увійшов

Державна податкова служба оприлюднила назви підприємств, що увійшли до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства – "Клубу білого бізнесу".

Перелік оприлюднено на сайті "Територія високого рівня податкової довіри", повідомила пресслужба ДПС.

Загалом до переліку наразі включено 8255 платників, з них:

4488 юридичних осіб на загальній системі оподаткування;

2359 юридичних осіб – платників єдиного податку IІІ групи;

1088 юридичних осіб – платників єдиного податку IV групи;

169 резидентів "Дія Сіті";

151 фізична особа – підприємець.

"Найцікавіша тенденція, яку вдалося виявити під час формування переліку, – значна присутність малих та середніх підприємств", - повідомив голова податкового комітету Данило Гетманцев.

За його словами, до «Території високого рівня довіри» можна потрапити не за обсягом сплачених податків, а за коефіцієнтом, який має бути вищим за середній по галузі.

"Є в Переліку і лідери за кількістю представників - аж 35 компаній корпорації «Агропросперіс» американців Джорджа Рора і Моріса Табасініка. Другим за присутністю у списку є Агропромисловий холдинг «Астарта» Віктора Іванчика - 25 компаній", - написав Гетманцев.

Однак, як він поінформував, основна частина списку - це середні компанії, наприклад ТОВ "Промімпекс Полтава", (виробництво гумових виробів), ПП "Теплицьспецсервіс" (виробництво машин і устаткування загального призначення) або ТЗОВ "Зелена нива" (вирощування зернових культур).

Нагадаємо:

Надходження до держбюджету України від компаній-членів "Клубу білого бізнесу" становлять 16,6% загальних обсягів.