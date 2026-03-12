Українська платформа Kodree залучила 10 мільйонів доларів інвестицій

Засновники української компанії Mate academy запустили кофаундингову студію, і перший продукт — освітня платформа Kodree — уже залучив десять мільйонів доларів фінансування.

Про це говориться у пресрелізі компанії Mate academy.

Засновники української EdTech-компанії Mate academy — Роман Апостол, Анна Апостол та Макс Лисак — запустили кофаундингову студію Rist Labs, яка створюватиме AI-powered B2C-продукти для глобальних ринків.

"Перший продукт студії — освітня платформа Kodree — уже залучив $10 млн фінансування від інвесткомпанії PvX Partners, яке планують спрямувати на масштабування маркетингу та залучення користувачів на глобальних ринках", – зазначено у повідомленні.

Інвестиції у Kodree зробила фінансова платформа PvX Partners, яка фінансує швидкозростаючі застосунки, допомагаючи їм масштабувати маркетинг і залучення користувачів.

Mate academy – EdTech-компанія з платформою на базі штучного інтелекту, яка допомагає людям здобувати навички для технічних і нетехнічних ролей та будувати кар'єру в ІТ і не тільки. Фокус студії — B2C-продукти з використанням штучного інтелекту.

Першим продуктом студії став Kodree — B2C EdTech-продукт для upskilling навичок. Попри спільних засновників, це окрема компанія. СЕО продукту став Олександр Бартосюк, колишній Head of Product у Mate academy.

Продукт працює за підписковою моделлю і пропонує користувачам структуровані навчальні шляхи, AI-асистента та ком'юніті для спільного навчання.

"Ми робимо продукт, у якому приблизно 80% навчання — це виконання практичних завдань. AI-асистент допомагає користувачам рухатися швидше: підказує, перевіряє рішення та дає фідбек у процесі", — каже Бартосюк.

Платформа доступна у вебверсії та мобільних застосунках і має користувачів зі 185 країн світу.

