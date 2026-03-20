Мінфін опублікував законопроєкт з ключовими податковими вимогами, які увійшли до меморандуму з МВФ

Міністерство фінансів 19 березня опублікувало законопроєкт з ключовими податковими зобов'язаннями, які Україна взяла в межах програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це йдеться в матеріалі ЕП.

Законопроєкт Мінфіну містить чотири ключові податкові вимоги, які увійшли до меморандуму з МВФ:

запровадження оподаткування цифрових платформ (так званий, податок на OLX);

скасування пільги на безмитне ввезення посилок вартістю до 150 євро;

закріплення ставки військового збору для фізичних осіб на рівні 5%, та його обов'язкової сплати спрощенцями навіть після завершення воєнного стану;

запровадження обов'язкової сплати податку на додану вартість (ПДВ) суб'єктами спрощеної системи оподаткування з доходами у понад 4 млн грн на рік.

Відповідні зміни Кабмін буде проводити через Верховну Раду вже вдруге.

Першу спробу він намагався реалізувати щонайменше від початку 2026 року. Тоді план урядовців полягав у тому, аби депутати проголосували у першому читанні законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, а до другого читання до нього мали б внести правки про скасування пільги на міжнародні посилки та "вічний" військовий збір.

Запровадження ПДВ для ФОПів уряд планував винести в окремий законопроєкт, адже тоді МВФ вимагав лише реєстрацію відповідних змін у парламенті.

Проте ця спроба виявилася невдалою: депутати провалили голосування за законопроєкт, тож уряду довелося розробляти новий документ. Та й вимоги МВФ наразі вже відрізняються від тих, які фонд ставив на початку року.

Для того, аби все ж надати Україні новий кредит, МВФ відмовився робити ухвалення податкових змін обов'язковою передумовою програми.

"Всі вони "перекочували" у структурні маяки. Ба більше, якщо раніше попередньою вимогою МВФ була лише реєстрація законопроєкту про запровадження ПДВ для ФОПів, то тепер він вимагає, аби влада ухвалила відповідні зміни разом з іншими податковими ініціативами до кінця березня", - йдеться в матеріалі.

Читайте також:

Нагадаємо:

Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо здатності України й надалі отримувати фінансування в межах пакета на 8,1 млрд доларів, оскільки депутати затягують із ухваленням заходів, необхідних для розблокування цих коштів.

Фахівці Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з главою місії по Україні Гевіном Греєм розпочали 18 березня зустрічі з представниками влади України в рамках візиту співробітників МВФ.