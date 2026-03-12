Український “єдиноріг” Grammarly потрапив у судовий скандал через нову ШІ-функцію

Сервіс Grammarly, заснований українцями у 2009 році, звинувачують у використанні імен та особистостей людей для ШІ-інструменту без їхньої згоди.

Про це пише WIRED.

Grammarly – платформа для редагування текстів за допомогою ШІ. Її заснували українці Максим Литвин, Олексій Шевченко та Дмитро Лідер у 2009 році. Після цього сервіс здобув світове визнання та наразі базується у Нью-Йорку, США. У 2019 році капіталізація компанії досягла 1 млрд дол., що дало їй статус "єдинорога".

Нещодавно компанія запровадила новий інструмент – "експертний огляд", що дозволяв отримати відгук на свій текст від ШІ-моделі, яка копіювала стиль видатних вчених, письменників та журналістів, таких як Ніл ДеГрасс Тайсон або Стівен Кінг.

Колективний позов до Окружного суду Південного округу Нью-Йорка подали декілька компаній, серед яких The Markup – американське медіа, зосереждене на висвітленні впливу технологій на суспільство. Позивачі оцінюють збитки у понад 5 млн дол.

Також позов вимагає заборонити Grammarly використовувати імена сотень людей та приписувати їм слова й поради, створені ШІ.

Відповідну функцію вже прибрали з сервісу.

Нагадаємо:

У жовтні 2025 року материнська компанія Grammarly змінила назву на Superhuman з планами розвивати інші сервіси крім Grammarly: універсальне робоче середовище Coda, поштову скриньку Superhuman Mail зі штучним інтелектом та новий продукт під назвою Superhuman Go.