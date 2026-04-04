"Нова пошта" підвищить вартість доставки посилок

З 13 квітня "Нова пошта" оновлює тарифи на свої послуги.

Про це інформує пресслужба компанії.

"Поточна ринкова ситуація супроводжується суттєвим зростанням операційного навантаження, зокрема через підвищення вартості життя, нестабільність на світовому енергетичному ринку та зростання цін на пальне. Додатково зросла вартість послуг партнерів — від звʼязку до електроенергії", – зазначає поштовий оператор.

Попри це, як підкреслюють в компанії, вони продовжують інвестувати у безпеку посилок, стабільність мережі та операцій, а також індексують заробітну плату працівників.

Йдеться, що з 13 квітня 2026 діятимуть нові тарифи:

доставка документів:

– по місту — 70 грн (+10 грн),

– по Україні — 80 грн (+10 грн).

доставка по місту:

– до 2 кг — 70 грн (+10 грн),

– до 10 кг — 115 грн (+15 грн),

– до 30 кг — 180 грн (+20 грн).

доставка по Україні:

– до 2 кг — 90 грн (+10 грн),

– до 10 кг — 135 грн (+15 грн),

– до 30 кг — 200 грн (+20 грн).

вантажі понад 30 кг:

– між відділеннями по місту – 7 грн/кг,

– між відділеннями по Україні – від 11 грн/кг залежно від тарифної зони.

Нагадаємо:

Із 1 квітня "Укрпошта" вперше з 2024 року оновила частину тарифів на пересилання посилок.