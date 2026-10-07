Данія звинувачує РФ у диверсіях проти оборонних підприємств

За повідомленням данської розвідки, Росія розпочала диверсійні операції проти данських компаній, що постачають товари в Україну, дійшовши висновку, що більш масштабні спроби дестабілізації не змогли обмежити військову підтримку.

Про це повідомляє Reuters.

Ця зміна свідчить про значне загострення гібридної війни, яку веде Москва, – заявила Йозефіна Крістенсен, провідна аналітикиня Датської служби національної безпеки та розвідки (PET), під час конференції з питань внутрішньої безпеки в Копенгагені.

"Навесні ми спостерігали багато планування, але дуже мало реальних дій; на початку літа ми побачили, що вони почали здійснювати набагато більше", — сказала Крістенсен.

Росія дійшла висновку, що її попередні широкомасштабні атаки "не мали ефекту стримування західних країн-членів НАТО від надання підтримки Україні", зазначила вона.

Москва зберігає політичний контроль над операціями, але оперативна сміливість зростає, зазначила вона. Зараз Росія "намагається вражати цілі, які мають прямий вплив на лінію фронту. Це означає виробництво зброї".

Крістенсен процитувала список Міністерства оборони Росії, в якому наведено імена європейських виробників дронів та їхніх компонентів, які, за словами Москви, у квітні були визначені як потенційні військові цілі, не надаючи при цьому додаткових подробиць.

Нагадаємо:

Партія російської соняшникової олії, призначена для Індії, була скасована, а інші вантажі затримані після того, як атаки на чорноморські порти порушили експорт від головного постачальника Індії, повідомили представник галузі та джерела в торговельних колах.