Погодившись купувати американську сою, Китай "обіграє" США – Asia Times

Китай врешті-решт погодиться купити багато американської сої, але буде експортувати її назад вже у вигляді продукції з більшою доданою вартістю.

Про це пише видання Asia Times.

"Складається враження, що президент США Дональд Трамп настільки прагне торговельної угоди, що створить проблеми. Одна з речей, у якій Китай його переграє, - це соєві боби", – говориться у публікації.

"Трамп закликав до чотирикратного збільшення китайських закупівель американських соєвих бобів. Однак поки китайці не купують їх, натомість купують соєві боби у бразильців, які, згідно з повідомленнями, можуть задовольнити весь попит Китаю", – пише оглядач Грант Ньюшем.

Він припускає, що Пекін врешті-решт поступиться і погодиться купити багато американської сої. Торговельна війна Китаю сприятиме становищу американських фермерів сої, які "буквально і психологічно повністю залежать від Китаю".

"Припустимо, що Китай погоджується купувати більше сої з США. Якщо ви дивитеся на світ через призму двосторонніх торгових дефіцитів і профіцитів, то "змушувати" КНР купувати більше сої лише виглядає як перемога", – говориться у публікації.

"Трамп може оголосити перемогу, а натомість він пом'якшить позицію щодо Китаю в інших питаннях – скажімо, дозволивши експорт чіпів та технологій. І він також проґавить питання фентанілу", – пише видання.

"Це навіть краще для Китаю з точки зору їхньої власної "мистецтва укладення угод" в тому, що Китай бере американську сою і перетворює її (в себе або у іншій країні) на продукти, такі як фармацевтичні препарати, косметика, клеї, добавки, чорнила для принтерів та багато інших", – стверджує Asia Times.

"Соєві боби експортують назад у формі з більшою доданою вартістю і зароблять багато іноземної валюти, набагато більше, ніж сума, яку вони заплатили за "сирі" боби", – говориться у публікації.

"І чому ми думаємо, що ці американські соєві боби залишаться в Китаї? Можливо, вони стануть продовольчою допомогою для якоїсь країни, в якій КПК хоче розширити свій вплив. Можливо, їх обміняють на щось інше, що потрібно Китаю?", – додає видання.

Нагадаємо:

У березні Китай ввів мита до 15% на американські сільськогосподарські та харчові продукти на суму 21 млрд доларів у відповідь на широкі мита США. Згодом країни досягли торговельного перемир'я.

У серпні Вашингтон і Пекін продовжили торговельне перемир'я на 90 днів, відклавши введення тризначних мит на товари один одного. Китай заявив, що протекціонізм США підриває сільськогосподарське співробітництво з Китаєм.

Також повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа і Китай досягли угоди про збереження роботи TikTok у Штатах.

До того США пригрозили заборонити TikTok, якщо Китай не відмовиться від вимог щодо зниження мит і зняття технологічних обмежень у рамках угоди про продаж додатка.

Раніше Пекін закликав місцеві компанії уникати використання процесорів Nvidia H20, особливо для державних цілей після того, як адміністрація Трампа скасувала ефективну заборону США на ці продажі.

Президент Китаю Сі Цзіньпін і Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провели першу зустріч відтоді, як Дональд Трамп повернувся до влади, підштовхнувши давніх азійських суперників до більш глибокої співпраці в умовах економічних наслідків торгової війни США.

Також раніше повідомлялося, що компанії ЄС готуються до нових зупинок виробництва та збитків, оскільки Пекін продовжує жорстко контролювати експорт рідкоземельних елементів, попри липневу домовленість про прискорення постачань до Євросоюзу.

Китай наклав санкції на два банки Європейського Союзу, виконуючи обіцянку відреагувати після того, як блок запровадив обмеження проти кількох китайських фінансових установ через вторгнення Росії в Україну.