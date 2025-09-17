ЄС готується до нових зупинок виробництва через експортний тиск Китаю

Компанії ЄС готуються до нових зупинок виробництва та збитків, оскільки Пекін продовжує жорстко контролювати експорт рідкоземельних елементів, попри липневу домовленість про прискорення постачань до Євросоюзу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Незалежно від угод і зобов’язань, досягнутих на саміті ЄС–Китай 24 липня, ми й далі бачимо суттєві вузькі місця для наших членів", — заявив журналістам президент палати Єнс Ескелунд.

Автовиробники в Європі та інших країнах уже зіштовхнулися з затримками виробництва й масовими простоями після того, як Пекін запровадив експортний контроль на окремі рідкоземельні елементи та магніти у відповідь на мита.

Китай, який переробляє більшість рідкоземельних металів, потрібних автомобільній, оборонній та іншим галузям, заявляє, що його експортні обмеження «недискримінаційні» й не спрямовані проти конкретних країн.

На липневому саміті президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова КНР Сі Цзіньпін домовилися прискорити видачу ліцензій на експорт критично важливої сировини для європейських компаній. Проте Китай не задовольнив прохання ЄС про довгострокові ліцензії чи повне скасування вимог.

Уже за два місяці після саміту темпи затвердження ліцензій знову сповільнилися. Палата повідомляє про зростання кількості скарг і запитів на допомогу від своїх членів.

"Гадаю, можна сказати, що ми не побачили істотних змін після саміту", — підкреслив Ескелунд. Він очікує, що дедалі більше компаній будуть змушені зупиняти роботу.

За даними китайської митниці, експорт магнітів із рідкоземельних металів, зокрема до Європи, різко зріс із червня після угод із США та ЄС. Однак, за словами Ескелунда, менше ніж чверть із приблизно 140 заявок на експортні ліцензії, у яких брала участь палата, були схвалені владою КНР.

Деякі компанії подають заявки завчасно, аби уникнути затримок постачання, що можуть спричинити значні збитки. "Чимало наших членів уже зараз зазнають втрат через ці вузькі місця", — підсумував він.

