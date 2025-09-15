США погрожують заборонити TikTok, якщо Китай не відступить у митах

США пригрозили заборонити TikTok, якщо Китай не відмовиться від вимог щодо зниження мит і зняття технологічних обмежень у рамках угоди про продаж додатка.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела...

Делегації США і Китаю обговорюють у Мадриді продаж TikTok його китайським власником Bytedance у рамках ширших перемовин про мита та економічну політику. Застосунок може бути заблоковано в США вже 17 вересня, якщо не перейде у власність американської компанії.

За словами джерела, китайська делегація "кардинально неправильно розуміє" позицію Вашингтона щодо TikTok. Перед початком понеділкових переговорів міністр фінансів США Скотт Бессент і торговий представник Джеймісон Грір заявили, що Китай вимагає поступок у сфері торгівлі та технологій в обмін на згоду продати популярний застосунок. "Наші китайські колеги виступили з дуже агресивними вимогами, - сказав Бессент, - Ми не готові жертвувати нацбезпекою заради соцмережі".

Переговори в палаці Санта-Крус - це вже четвертий раунд зустрічей за чотири місяці, покликаних знизити напругу в торгівлі та вирішити питання продажу TikTok.

Водночас США вимагають від союзників ввести мита на китайські товари через закупівлі Пекіном російської нафти. У Пекіні назвали це "типовим актом однобокого цькування та економічного примусу", який порушує домовленості президентів двох країн і загрожує світовій торгівлі та стабільності ланцюгів поставок.

Нагадаємо:

Президент Дональд Трамп підписав указ про відтермінування на 75 днів заборони популярного застосунку для розміщення коротких відео TikTok, який мав бути закритий 19 січня.

Президент США Дональд Трамп вирішив утретє продовжити термін, відведений китайській компанії ByteDance для продажу американських активів додатка TikTok - тепер ще на 90 днів.

ByteDance, власник застосунку TikTok, готується до нового викупу акцій у працівників, що оцінить компанію більш ніж у $330 млрд. Причиною є стійке зростання доходів, які стали найбільшими у світі серед соцмереж.