"Дракон і слон танцюватимуть разом": Китай та Індія відновлюють торгівельні зв'язки

Президент Китаю Сі Цзіньпін і Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провели свою першу зустріч відтоді, як Дональд Трамп повернувся до влади, підштовхнувши давніх азійських суперників до більш глибокої співпраці в умовах економічних наслідків торгової війни США.

Про це пише агентство Bloomberg.

Керівники двох держав зустрілися в портовому місті Тяньцзінь на полях саміту Шанхайської організації співробітництва, безпекового блоку, заснованого Китаєм, говориться у повідомленні.

"Моді оголосив про відновлення прямих авіарейсів між двома країнами, заявивши, що у відносинах за минулий рік ситуація стабілізувалася після відведення солдатів з точок напруження на кордоні", – повідомляє агентство.

Сі закликав до підтримки "більшої демократії в міжнародних відносинах". Він заявив, що Китай і Індія мають "бути друзями, які мають добросусідські та дружні зв'язки, партнерами, які сприяють успіху одне одного, щоб дракон і слон танцювали разом".

Перший за сім років візит Моді до Китаю відбувається в той час, коли обидві країни стикаються з високими тарифами з боку Вашингтона. Минулого тижня США запровадили 50-відсоткові тарифи на індійські товари через закупівлю Індією російської нафти.

Нью-Делі та Пекін домовилися розглянути можливість демаркації спірного кордону — ключовий крок до вирішення територіальних суперечок, що тривають десятиліттями. Індія та Китай мають спільний кордон завдовжки 3488 кілометрів, де в червні 2020 року відбулися зіткнення між військовими, що погіршило відносини між країнами, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, шр Китай та Індія хочуть поліпшити свої відносини, що є останнім знаком потепління між азіатськими суперниками, які прагнуть нормалізувати свої стосунки на тлі непередбачуваної торговельної політики США.

Раніше повідомлялося, шо Індія побоюється, що запланована Китаєм гігантська дамба в Тибеті може скоротити потік води в головній річці на 85% у сухий сезон, що змусило Делі прискорити власні проєкт дамб для пом'якшення наслідків.