В адміністрації Трампа кажуть, що досягли угоди з Китаєм щодо TikTok

Українська правда

Адміністрація президента США Дональда Трампа і Китай досягли угоди про збереження роботи TikTok у Штатах.

Джерело: CNN

Деталі: Видання зазначає, що про це оголосили представники адміністрації (президента США – ред.), завершивши багаторічні зусилля, які розпочалися під час першого президентського терміну Трампа.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що досягнуто рамкової угоди, і Трамп у п'ятницю проведе переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном, щоб остаточно узгодити угоду.

Ця угода і розмова є передумовою зустрічі Трампа і Сі, яку обидві сторони прагнули провести протягом декількох місяців, заявили американські чиновники в понеділок після оголошення рамкового плану.

Пряма мова Бессента: "Президент Трамп відіграв у цьому важливу роль, ми розмовляли з ним вчора ввечері, отримали від нього конкретні вказівки, якими поділилися з нашими китайськими колегами.