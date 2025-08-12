Китай закликав фірми уникати чипи Nvidia після дозволу на продажі від Трампа

Пекін закликав місцеві компанії уникати використання процесорів Nvidia H20, особливо для державних цілей після того, як адміністрація Трампа скасувала ефективну заборону США на ці продажі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Протягом останніх кількох тижнів китайська влада надсилала повідомлення низці компаній, радячи уникати використання цих менш потужних напівпровідників, повідомили джерела, які не бажали розголошення своїх імен через чутливість інформації.

Поради були особливо сильними щодо використання чипів H20 для урядових або національно-безпекових завдань державними підприємствами або приватними компаніями.

Листи не містили, однак, повної заборони на використання H20, за словами джерел. Аналітики галузі погоджуються, що китайські компанії все ще зацікавлені в цих чипах, які добре працюють у певних критичних додатках для штучного інтелекту.

Nvidia і Advanced Micro Devices Inc. нещодавно отримали схвалення Вашингтона для відновлення продажів менш потужних чипів для штучного інтелекту до Китаю, на спірних умовах, згідно з якими вони повинні віддавати уряду США 15% від отриманих доходів.

Але навіть з підтримкою команди Трампа дві компанії стикаються з проблемою, що їхні китайські клієнти під тиском Пекіна повинні купувати місцеві чіпи. Загальний тиск Китаю стосується прискорювачів ШІ не тільки від Nvidia, а й від AMD, хоча незрозуміло, чи згадувалися конкретно чіпи MI308 від AMD.

Позиція Пекіна може обмежити здатність Трампа перетворити зміну експорту на істотну вигоду для бюджету, угода, яка підкреслює його транзакційний підхід до національної безпеки, що довго вважалася невід'ємною.

Однак китайські компанії можуть бути не готові відмовлятися від іноземних чипів.

"Чипи від місцевих виробників значно покращуються, але вони можуть бути менш універсальними для певних робочих навантажень, на яких хоче зосередитися китайська індустрія ШІ", - зазначив Хомін Лі, старший макро-стратег у Lombard Odier у Сінгапурі. Лі також додав, що очікує на "сильний" попит на чипи, які адміністрація Трампа дозволяє продавати Nvidia та AMD.

Нагадаємо:

Nvidia і AMD погодилися передавати уряду США 15% доходів від продажу чипів у Китаї в рамках незвичайної угоди з адміністрацією Трампа для отримання ліцензій на експорт напівпровідників.

Nvidia розмістила замовлення на 300 000 чипів H20 у тайванської TSMC минулого тижня через сильний попит з Китаю, який змусив американську компанію змінити своє рішення і не покладатися тільки на наявні запаси.

Дональд Трамп пообіцяв запровадити 100% мито на імпорт напівпровідників, але заявив, що компанії, такі як Apple, які інвестують у США, зможуть уникнути нових мит.

Чипи H20 компанії Nvidia становлять загрозу безпеці Китаю, заявило в неділю соціальне медіа, пов'язане з державними ЗМІ Китаю, після того як Пекін висловив занепокоєння щодо наявності в цих чипах "задніх дверей".