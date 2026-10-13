Через удари БпЛА страхування складів у Росії подорожчало в десятки разів

На тлі масованих ударів ЗСУ по великим складським об'єктам у Росії, які призвели до багатомільярдних збитків найбільших маркетплейсів, страховики різко підвищили ціни на страхові поліси.

Про це пише The Moscow Times.

Як з'ясували сервіс "Поліс.онлайн" і "Рентал про", середній тариф на страхування складів за підсумками третього кварталу 2026 року зріс у 13–20 разів у річному вираженні, а в порівнянні з попереднім кварталом — майже в 7 разів (до 2% від вартості майна).

У той же час учасники ринку повідомили російському виданню "Ведомости" про ще більш різке подорожчання полісів зі страхування великих складів.

Так, у "Ренесанс страхуванні" вартість полісу для сухого складу класу А з червня по вересень зросла в 37,5 разів — з 0,08–0,15% страхової суми до 3–5%. Брокер Mains оцінив страхування складу з запасами на 10 млрд руб. у суму до 500 млн руб. (рік тому це коштувало 20–25 млн руб.).

ЗСУ почали бити по великим складам Wildberries з середини липня, а по Ozon — з кінця серпня, нагадує The Moscow Times.

У Data Insight збиток WB від втрати складів та інфраструктури оцінили в суму від 147 до 280 млрд рублів, а Ozon — приблизно в 100 млрд рублів, зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

Російський Yandex повідомив про припинення роботи дата-центру в російському Володимирі через атаку дронів. До того дата-центр у Сасово Рязанської області РФ повністю зупинив роботу після дронової атаки.

Після серії українських атак на логістичні центри Wildberries компанія оголосила тендер на постачання 478 000 кв. м оцинкованої металевої сітки для восьми регіонів Росії, де розташовані її логістичні центри.

Після того, як дрони три дні поспіль атакували склади маркетплейсу Ozon у різних регіонах Росії, котирування акцій Ozon на Московській біржі знизилися на 12,7%, до позначки в 2600 рублів.

У серпні очільник Кремля Владімір Путін доручив уряду РФ ухвалити програму відновлення логістичних і складських потужностей, які постраждали від атак України, які він назвав "терористичними".