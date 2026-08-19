Путін доручив уряду РФ відновити склади Wildberries

Очільник Кремля Владімір Путін доручив уряду РФ ухвалити програму відновлення логістичних і складських потужностей, які постраждали від атак України, які він назвав "терористичними".

Про це він заявив під час свого виступу в Кремлі.

Путін додав, що торгова інфраструктура Росії нібито діє ефективно та стійко.

"Робота в напруженому режимі, безумовно, проводиться, але всі, хто працює в цій сфері, справляються цілком із тими завданнями, які ставить перед нами час", – сказав він.

Російський диктатор підкреслив, що логістичні та складські потужності ​​потребують відновлення, у тому числі за участю держави, а роботи з відновлення мають проводитися на якісно новому технологічному рівні.

Нагадаємо:

Асоціація цифрових платформ (АЦП), що об'єднує Wildberries, Ozon, "Яндекс", "Авіто" і "Купер", запропонувала уряду Росії запровадити комплекс заходів підтримки підприємців, які постраждали внаслідок дронових атак.

Після ударів по Wildberries деякі російські маркетплейси почали змінювати умови для продавців та знімати з себе відповідальність за втрату товарів під час атак БПЛА.

Оферти змінили Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, "Мегамаркет" та "Магніт Маркет".